UCR gasta en su personal de Rectoría más que las otras cuatro universidades juntas

En la oficina de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajan 42 funcionarios y devengan, en total, ¢79,6 millones al mes.

Las rectorías de las otras cuatro universidades estatales suman, entre todas, los mismos 42 servidores, quienes reciben remuneraciones por ¢77,6 millones mensuales.

Así, prácticamente, la Universidad de Costa Rica gasta, por sí sola, más en el personal de su Rectoría que la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN) juntas, según un análisis realizado por Teletica.com a partir de información suministrada por las casas de enseñanza superior, de forma separada.

Desde la perspectiva del rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, una comparación de ese tipo "es incorrecta" y "metodológicamente débil". En esa línea, el académico indicó que deben considerarse una serie de aristas, como la cantidad de estudiantes matriculados, la cantidad de carreras ofrecidas, el número de sedes regionales y sus proyectos de acción social, entre otros elementos.

"Hacer una comparación de ese tipo sería como pretender comparar las redacciones de dos medios de comunicación. Evidentemente, su conformación y tamaño serán distintos, pues dependen del tamaño del medio de comunicación, su naturaleza, los niveles de audiencia, los objetivos que busquen y la estructura interna que utilicen", comentó Araya.

Ahora bien, si se consideran los datos disponibles en el Sistema de Información de la Educación Superior (Siesue), se tiene que la Universidad de Costa Rica tuvo una matrícula anualizada de 46.301 estudiantes, mientras que los otros centros educativos en conjunto alcanzaron 88.490.

En el caso de ese dato, se tiene que la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional acumularon casi el doble de la matrícula que la restante casa de enseñanza.

A lo anterior debe agregarse que, apenas una semana atrás, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) sostuvo en una conferencia de prensa que las universidades públicas tienen una "matrícula estable por año", como parte de la defensa con la que tan solo un día después plantearon al Gobierno de la República un aumento del 2,94% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2027; mismo que fue rechazado.

"No existe una diferencia significativa"

Carlos Araya, en cambio, abogó porque las cifras de salarios y personal se desagregaran, de manera que estas se analizaran "en términos comparables".

El ejercicio lo propuso con base en datos que este medio le suministró de la Universidad Nacional (única que había respondido a la solicitud de información para el momento en que se envió una serie de consultas al académico) y los que su propia oficina de prensa había remitido, en el marco de una gestión idéntica que se le planteó a la Universidad de Costa Rica.

Así, el rector dividió el monto que mensualmente se paga en remuneraciones con la cantidad de funcionarios y concluyó, por ejemplo, que un servidor de su casa de enseñanza recibía en promedio ¢22,1 millones, mientras que uno de la otra institución educativa devengaba ¢21,3 millones.



"Este ejercicio básico permite observar que, más allá de las diferencias en los montos totales, el costo promedio por funcionario es muy similar en ambas instituciones. En otras palabras, los propios datos evidencian que no existe una diferencia significativa en términos salariales individuales, y que la variación en el gasto agregado responde principalmente al tamaño de los equipos y no a disparidades en las remuneraciones", subrayó Araya.

Si el planteamiento del rector se aplica para el resto de casas de enseñanza, y si se aplica para un mes, se tiene que la Universidad de Costa Rica es la tercera con el promedio más bajo (¢1,9 millones), solo por detrás de la Universidad Nacional (¢1,7 millones) y la Universidad Estatal a Distancia (¢1,8 millones).

Del otro lado se sitúan el Instituto Tecnológico (¢2,3 millones) y la Universidad Técnica Nacional (¢2,0 millones).

Araya insistió en que el hecho de que haya más o menos funcionarios en una rectoría u otra depende de las funciones estatutarias de cada una de estas y que no es posible compararlas "como si fueran instituciones espejos".