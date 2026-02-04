Tribunal separa a juez de fase final de extradición de Celso Gamboa

El juez William Serrano fue separado de la fase final del trámite de extradición del abogado Celso Gamboa.

Su apartamiento del proceso fue ordenado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, en el voto 2026-180, que confirmó la entrega del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública a Estados Unidos.

En ese país, el también exfiscal es sospechoso de tráfico internacional de drogas y, debido a la solicitud efectuada, se efectuó su captura en Costa Rica el 23 de junio anterior.

La nota de prensa circulada el martes por los decisores Gustavo Gillen, Rosaura Chinchilla y Ana Isabel Solís establece que una integración distinta del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José (es decir, alguien que no sea Serrano) sea quien concluya los actos procesales relacionados con la entrega.

"Esto porque se estimó que la orden dada por el juez de instancia decisor al Ministerio Público en la sentencia apelada de que investigara eventos invadió competencias del ente acusador", puntualiza el comunicado.

Valga recordar que, como lo dio a conocer Teletica.com el 7 de octubre pasado, el juez de primera instancia ordenó un testimonio de piezas —investigación paralela— por los presuntos de narcotráfico, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, facilitación o procuración de la impunidad y evasión de las personas sujetas a investigación criminal en materia de psicotrópicos o legitimación de capitales.

Para el Tribunal de Apelación, esa determinación de Serrano puede afectar la garantía de imparcialidad de cara a la recta final del trámite.

Valga recordar que, durante los próximos dos meses, el gigante norteamericano deberá remitir a Costa Rica una promesa formal de que no impondrá cadena perpetua ni una pena superior a los 50 años de cárcel a Gamboa, en caso de que sea encontrado culpable de los cargos que se le achacan.

Además, cabe destacar que el Tratado de Extradición con Estados Unidos contempla que ninguna persona podrá ser condenada a un castigo que supere la máxima pena posible en la nación de origen.

En Costa Rica, la mayor sanción que se puede recibir es la de 50 años de cárcel (artículo 51 del Código Penal).

Por meses y en diferentes espacios, el exmagistrado reclamó que no había ningún compromiso del país requiriente que garantizara que no iba a recibir la cadena perpetua en caso de ser extraditado. Es hasta ahora que ese alegato es escuchado.

Ese trámite es uno de los dos que están pendientes, según el defensor del exministro, Michael Castillo.

Además, debe llevarse a cabo una audiencia privada en la que el exjerarca pueda despedirse de sus familiares antes de ser entregado a Estados Unidos.

Para completarse esos últimos pasos, el país requiriente tiene máximo dos meses.

Es de estos momentos procesales que se separó a Serrano, como incluso lo hizo ver el fiscal general Carlo Díaz.

A la resolución de primera instancia, se le identificaron "múltiples yerros y omisiones" que tuvieron que ser corregirse en la confirmación.

De hecho, el Tribunal de Apelación detectó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo una entrega provisional del celular del exjerarca a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles) mediante un procedimiento "que no se ajustó" a lo aplicable.

El director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga (actualmente suspendido del cargo), defendió en su momento ante consulta de este medio que esa entrega se hizo para evitar que la prueba contenida en el dispositivo se malograra.

