Tribunal de Apelación deja en firme extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José confirmó, la mañana de este martes, la extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos.

Mediante el voto 2026-180, los jueces Gustavo Gillen, Rosaura Chinchilla y Ana Isabel Solís dejaron en firme por unanimidad la entrega del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública al gigante norteamericano, donde se le siguen cargos por presunto tráfico internacional de drogas.

Eso sí, el órgano de segunda instancia condicionó la entrega del también exfiscal a que el país requiriente entregue una promesa de que no le impondrá cadena perpetua o una pena mayor a 50 años de prisión.

Valga recordar que el Tratado de Extradición con Estados Unidos contempla que ninguna persona podrá ser condenada a un castigo que supere la máxima pena posible de la nación de origen.

En Costa Rica, la mayor sanción que se puede recibir es la de 50 años de cárcel (artículo 51 del Código Penal).

Por meses y en diferentes espacios, el exjerarca reclamó que no había ningún compromiso del país requiriente que garantizara que no iba a recibir la cadena perpetua en caso de ser extraditado. Es hasta ahora que ese alegato es escuchado.

Adicionalmente, en el voto en cuestión, se le exige al país requiriente que le descuente al extraditable el tiempo de detención provisional que ha descontado en Costa Rica, desde que fue detenido el 23 de junio anterior.

Los juzgadores comunicaron que, con su sentencia, corrigieron "múltiples yerros y omisiones" en la resolución de primera instancia, que avaló la extradición de Gamboa el 7 de octubre anterior. Sin embargo, los problemas detectados no impactaron el fondo de la determinación.

Sobre el particular, el fiscal general Carlo Díaz dará una conferencia de prensa a las 11:00 a. m. de este martes, mientras que el abogado de Gamboa, Michael Castillo, hará lo propio a las 12:30 p. m.

No va solo

Lo resuelto en torno a Celso Gamboa también es aplicable para Edwin López, alias "Pecho de Rata".

Dicho sujeto era cliente del exmagistrado y sobre él recaen igualmente cargos por aparente narcotráfico en Estados Unidos.

A diferencia de Gamboa, López si había sido vinculado con actividades ilícitas de ese tipo en Costa Rica. De hecho, cuenta con un largo historial de detenciones por temas relacionados con drogas y lavado de dinero en Limón.

Incluso, por unanimidad, el Tribunal de Apelación le requirió a Estados Unidos que bride una promesa adicional de que los hechos por los cuales se juzgará a "Pecho de Rata" sean solo los posteriores al 22 de enero de 2014, fecha en la cual fue detenido y luego juzgado y condenado en Costa Rica.

Esto en el tanto que, eventos anteriores a esa fecha, ya estuvieron cobijados por la sentencia 739-2014.