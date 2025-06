“Pecho de Rata”, requerido por DEA, tiene largo historial de detenciones en Costa Rica

Edwin López Vega, conocido por su alias “Pecho de Rata”, está a punto de convertirse en el primer ciudadano costarricense en ser extraditado a Estados Unidos por aparentes delitos de narcotráfico.

Su caso mezcla crimen organizado, riqueza ostentosa y redes familiares.



Originario de Cahuita, en Limón, López Vega, de 48 años, ha sido una persona recurrente en las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, especialmente en temas relacionados con drogas y lavado de dinero. Este caribeño comenzó a sonar con fuerza en 2005, cuando fue condenado a 10 años de prisión por posesión de 200 kilos de marihuana.



Pese a la sentencia, logró salir en libertad condicional en 2011, solo para ser detenido nuevamente en enero de 2014, ahora con 400 kilos de cocaína. En ese momento, logró salir bajo fianza tras pagar ₡25 millones, pero fue finalmente condenado a 17 años de prisión, pena que fue reducida a 12 años, en 2016, tras varias apelaciones.



Aunque se encontraba cumpliendo condena, “Pecho de Rata” no dejó de operar. Según reveló el OIJ, desde 2019 encabezaba una sofisticada red de legitimación de capitales, operando, aparentemente, a través de su esposa e hijos. La estructura criminal incluía inversiones millonarias que generaron sospechas por no contar con respaldo económico legítimo.



En noviembre de 2023, una serie de allanamientos reveló el alcance de su poder económico: se hallaron dos mansiones, una cadena de bares y gimnasios, una finca con maquinaria de construcción, más de 50 vehículos de lujo, y un “pequeño zoológico” que incluía desde venados y faisanes hasta un caimán. También se encontró un redondel con capacidad para mil personas, maquinaria pesada, y más de 200 cabezas de ganado.



Además, se incautaron $290.000 en efectivo, más ₡3 millones, así como joyas, armas, computadoras, teléfonos y equipos de gimnasio. Todo apuntaba a un esquema de lavado de dinero de gran escala.



A pesar de ese panorama, López Vega salió en libertad el 8 de diciembre de 2023, tras cumplir cerca de 10 años de su condena por narcotráfico. No obstante, su salida no significó el fin de sus problemas legales. Las causas por legitimación de capitales (expediente 21-000078-1322-PE) contra él y su círculo cercano continúan activas.



Su familia, incluida su esposa y al menos cuatro hijos, se encuentra bajo investigación y enfrenta medidas cautelares como retención de pasaporte, prohibición de salida del país y obligación de firmar mensualmente ante autoridades judiciales. A la fecha, se han incautado de bienes y dinero en efectivo por más de ₡160 millones ligados a su entorno familiar.



En mayo de 2025, López Vega fue nuevamente detenido, esta vez en Curridabat, San José, donde se le decomisó un vehículo BMW 2025 y cerca de ₡3 millones en efectivo. Aunque quedó en libertad junto a dos acompañantes, el hecho activó una nueva causa por legitimación de capitales.

Primer costarricense extraditado

“Pecho de Rata” fue detenido, otra vez, este lunes 23 de junio en Limón, como parte de una operación del OIJ que respondió a una solicitud de extradición emitida por el gobierno de Estados Unidos. López Vega es requerido por la DEA (Administración de Control de Drogas de EE. UU.) por presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas, un delito por el cual ahora sí podría ser entregado a una jurisdicción extranjera, gracias a un reciente cambio constitucional.



Esto es posible tras la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que habilita la extradición de ciudadanos costarricenses en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, legislación aprobada por la Asamblea Legislativa hace unos meses.



De acuerdo con el OIJ, este sujeto quedará a las órdenes de las autoridades judiciales de Costa Rica, quienes recibirán la documentación requerida por parte de las autoridades estadounidenses para el proceso de extradición.

“Cabe indicar que una vez que dicha documentación sea recibida en nuestro país, será analizada por un Tribunal Penal, quien determinará que se cuenta con todos los requisitos para proceder con la extradición y coordinará el plazo determinado con las autoridades estadounidenses para que vengan a nuestro país y llevar a cabo dicho proceso de extradición”, señaló la Policía Judicial.

La decisión final recaerá en el Tribunal Penal de San José (Primer Circuito Judicial), que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos legales y coordinar con las autoridades estadounidenses la entrega del requerido.