OIJ: Juez avaló entrega de celular de Celso Gamboa a DEA para evitar que prueba se malograra

El director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, sostiene que un juez avaló que se entregara a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos el celular decomisado al abogado Celso Gamboa.

Dicho trámite fue cuestionado por el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública durante una entrevista con Noticias Repretel, en la que incluso afirmó que, con el actuar de la Policía Judicial, se consumó una ruptura la cadena de custodia (es decir, el proceso que garantiza la integridad y autenticidad) del teléfono.

"En este caso no existe ninguna ruptura de cadena de custodia, por ejemplo, en Costa Rica, porque el caso es de la Administración de Control de Drogas, es un caso estadounidense. Entonces, lo que se hace es que el investigador que le comisa el teléfono a Celso se lo entrega a otra compañera y esta compañera, mediante cadena de custodia, se lo entrega a la gente de la Administración de Control de Drogas. Allí no hay ruptura de cadena de custodia", dijo el jefe de la Policía Judicial ante una consulta de Teletica.com.

Durante la entrevista, Gamboa recordó que, en el voto 990-2025 del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, al que este medio tuvo acceso, ordenó el decomiso de “todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o documentos” que se encontraran en su posesión al momento de su arresto y que pudieran usarse como prueba de los delitos por los que se solicita su extradición a Estados Unidos.

La resolución —emitida el 23 de junio pasado por el juez William Serrano— también dispone que la incautación se hará para “su posterior entrega a las autoridades estadounidenses en caso de que se conceda la extradición”, de conformidad con el artículo 18 del Tratado entre Estados Unidos y Costa Rica.

"Y de lo que establece en este caso el señor Celso, de que el juez indicó que se le entregara posteriormente (al decomiso), el mismo juez avaló posteriormente la entrega de ese celular a la Administración de Control de Drogas, debido a una situación de que se iba a malograr la prueba si no se la entregaba en ese momento. "Aquí entonces no existe ninguna situación de rompimiento de cadena de custodia o de algún mal procedimiento interno", indicó Zúñiga.

El 24 de junio pasado, un día después de la detención de Gamboa, la Oficina Central Nacional Organización Internacional de Policía Criminal (OCN-Interpol) confirmó la detención del requerido y la incautación de un iPhone gris. También se detalla que este fue entregado al oficial de la Administración de Control de Drogas, Sam Glynn.

Incluso, el también exfiscal firmó el acta de secuestro 0293676 —también en poder de Teletica.com— pero hizo constar una observación de que, tras su aprehensión, perdió de vista su celular.



