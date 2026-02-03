Tras ser aprobada su extradición, Celso Gamboa podrá despedirse de sus hijos

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José autorizó que Celso Gamboa pueda despedirse de sus hijos antes de que se concrete su extradición a Estados Unidos.



La resolución fue confirmada la mañana de este martes, cuando dicho tribunal dejó en firme el envío del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública al país norteamericano, donde es requerido por presunto tráfico de drogas.



Michael Castillo, abogado defensor de Gamboa, confirmó que “el Tribunal de Apelación también está ordenando que se celebre una audiencia privada en donde Celso pueda despedirse de sus familiares, me refiero a sus hijos e hijas, con los cuales no ha podido compartir durante estos meses”. Añadió que esta medida responde a que “las personas menores de edad no pueden ingresar al sistema carcelario”.



El defensor explicó que, aunque la extradición ya fue ordenada, aún deben cumplirse varios requisitos para que se materialice, ordenados en la sentencia.

“Entre ellos la recepción de una garantía formal del país requirente de que Gamboa no será condenado a cadena perpetua ni a una pena superior a 50 años, conforme a la normativa costarricense", dijo el litigante.

Castillo también detalló que el plazo legal para ejecutar la extradición es de hasta dos meses, aunque podría concretarse antes, dependiendo de aspectos administrativos y de coordinación con las autoridades estadounidenses. “A nivel judicial costarricense, ya no hay más recurso que se pueda presentar ante lo que fue resuelto por parte del tribunal”, afirmó.



Celso Gamboa es padre de dos hijos, una mujer de 24 años y un niño de 9. La audiencia autorizada por el tribunal permitiría que se reúna con ellos previo a su eventual traslado a Estados Unidos. La reunión sería en los tribunales o si existe algún tema de seguridad que lo impida, se realizaría de manera virtual.



El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José dejó en firme la extradición mediante el voto 2026-180. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Gustavo Gillen, Rosaura Chinchilla y Ana Isabel Solís, en relación con el proceso que enfrenta Gamboa en Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.

Actualmente, el también exministro de Seguridad se encuentra recluido en la cárcel La Reforma, en Alajuela.