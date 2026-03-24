Sesión ampliada del Conare contó con inusual presencia de ministros

Lo que parecía ser una sesión ampliada más del Consejo Nacional de Rectores (Conare) el 3 de marzo pasado acabó convirtiéndose en algo pocas veces visto.

Una delegación gubernamental —que incluyó a tres ministros y un viceministro— tuvo participación en aquel encuentro, según se extrae del acta 01-2026, a la que Teletica.com tuvo acceso.



La comitiva la encabezó el titular de Educación Pública, Leonardo Sánchez; quien además de poder asistir, cuenta con voz y voto por mandato del artículo 11 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal de Costa Rica.

Junto a él acudieron en calidad de invitados —solo voz, sin voto— los jerarcas Paula Bogantes (Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones), Marlon Navarro (Planificación Nacional y Política Económica), así como Luis Antonio Molina (Hacienda, destacado en Egresos).

Una representación de este tipo es poco usual en sesiones como la de aquel 3 de marzo, como indicó a este medio el presidente del Consejo de Rectores, Jorge Herrera.

"Sí (es poco usual). A mí me llamó muy poderosamente la atención la solicitud que hizo el señor ministro porque, ya le digo, el que está convocado a asistir y que tiene derecho a asistir es el ministro de Educación", dijo el rector de la Universidad Nacional (UNA).

Herrera explicó que Sánchez le planteó la solicitud de que Bogantes, Navarro y Molina pudieran participar de la sesión, situación que él comentó a los demás rectores, sin que alguno haya visto problema en que los jerarcas asistieran.

Cuestionado por Telenoticias sobre esa gestión, el titular de Educación Pública comentó:

"Bueno, es porque se están discutiendo dentro de esa comisión temas muy importantes que se han estado discutiendo en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), como es el tema de la redistribución de los recursos del entre las universidades. Ya como Gobierno hemos avanzado mucho desde el 2022 con este tema. Tanto es así que los fondos postergados logramos que se redistribuyeran equitativamente entre las universidades, en partes iguales los fondos postergados. "Lo que queremos es que los recursos lleguen donde más tienen impacto. Por eso hemos oído mucho del tema de que aumenten las carreras de alta demanda laboral, el tema de las becas a las personas en condición de pobreza, en un mayor desarrollo en las regionales para que más acceso y cobertura de la universidad".

Precisamente, ese es uno de los temas sobre los cuales giró la sesión ampliada en cuestión y se espera que el mismo abarque parte de un nuevo encuentro previsto para el martes próximo, en el que por ahora no hay petición alguna para recibir invitados, de acuerdo con el presidente del Consejo de Rectores.

Sánchez señaló que tanto el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) o la Universidad Técnica Nacional (UTN) han "alzado la mano" para acceder a mayores recursos, los cuales históricamente han sido acaparados por las casas de enseñanza más grandes, la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional.

"Ahí es donde está la discusión, que esperamos llegue a buen puerto. También estamos discutiendo el tema del Plan Estatal para la Educación Superior, que es la forma en cómo planifican las universidades a mediano y largo plazo. Bueno, eso también es parte de las condicionantes de la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior, que esperamos que todo esto se junte con la decisión que vamos a tomar en la discusión del Fondo Especial en estos meses". añadió Sánchez.

Sin embargo, la sesión ampliada del 3 de marzo pasado —que había sido convocada por la Universidad de Costa Rica— se concentró en el Plan Estatal para la Educación Superior (Planes) 2026-2030.

Específicamente, se acordó solicitar al Consejo de Rectores el desarrollo de una propuesta que permita:

Avanzar en el desarrollo de acciones para facilitar la articulación del Plan Estatal para la Educación Superior con los planes estratégicos de mediano plazo institucionales con fecha a mayo próximo.

Establecer una hoja de ruta que permita asociar los presupuestos a las metas e indicadores de los resultados del Plan Estatal para la Educación Superior a junio entrante.

Avanzar en la ratificación de la versión final del Plan Estatal para la Educación Superior, de acuerdo con el alcance de las discusiones de la sesión.

Someter a revisión el Plan Estatal para la Educación Superior en el marco de la presentación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, de manera tal que se articule lo que corresponde y facilite a la negociación quinquenal del Fondo Especial a más tardar seis meses después de su presentación.

La decisión estuvo antecedida por una observación de Sánchez, en relación con el uso del término "avanzar", el cual cree es "muy abierto".

El jerarca además hizo ver que, a diferencia de otros años, el Plan Nacional de Desarrollo se adelantará y el Plan Estatal para la Educación Superior deberá estar "totalmente alineado", según se extrae del acta.

Incluso, en la única intervención de alguno de los ministros invitados, Navarro precisó que la publicación del Plan Nacional de Desarrollo está previsto para publicarse el 7 de agosto próximo.

Se tiene previsto que el martes próximo la sesión ampliada tenga que ver con la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior 2027 entre las casas de enseñanza.