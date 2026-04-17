Rector se pronuncia tras comentario de que UNED está "prácticamente quebrada"

"Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que distorsione la situación financiera de la institución o genere percepciones alejadas de la realidad, producto de un análisis parcial, no completo, de los recursos con los que dispone la institución año con año para cumplir con la misión que nos corresponde".

De esa manera reaccionó el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, a un señalamiento de que esa casa de enseñanza está "prácticamente quebrada", como lo dijo el director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR), Keilor Rojas.

El rector emitió un pronunciamiento un día después de que Teletica.com revelara el acta y el audio de la sesión del 3 de marzo pasado del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en la que Rojas hizo observaciones sobre la propuesta de Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes) 2026-2030, que se discutía en ese órgano colegiado.

Los señalamientos giraron alrededor del rigor de las métricas, indicadores y su vinculación con el presupuesto, además de definiciones poco precisas, escasa visibilización del trabajo comunal universitario, entre otros aspectos.

En determinado momento, el representante de la Universidad de Costa Rica apuntó la necesidad de desagregar los datos por casa de enseñanza. Esto último, por cuanto un análisis realizado por el Consejo Universitario de datos proveídos por la Contraloría General de la República (CGR) de los presupuestos universitarios de los últimos 10 años, arrojó que el porcentaje del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) dedicado a remuneraciones muestra la siguiente evolución:





De seguido, Rojas señaló que la Universidad Estatal a Distancia es la única que gasta más de lo que recibe de contribución estatal en remuneraciones, lo que "arrastra" al sistema de educación superior pública y lo compromete.

"Podemos asegurar categóricamente que cada recurso asignado a la UNED se invierte con responsabilidad, transparencia y un firme compromiso social, orientado a reducir brechas territoriales y sociales, y a garantizar el acceso equitativo a la educación superior. "La UNED no acumula recursos de superávit año con año. Buscamos hacer un uso intenso y completo de los recursos que el pueblo de Costa Rica nos da para que cumplamos la misión que le corresponde a esta universidad, de llevar oportunidades y democratizar el acceso a la educación superior para todas las personas en todo el territorio nacional. No nos interesa tener recursos invertidos, sino utilizarlos para entender las necesidades de la sociedad costarricense", enfatizó Arias.

El rector recordó que, en la situación actual, en la que se negocia el Fondo Especial para la Educación Superior 2027 y una eventual redistribución de esos recursos, resulta importante no "generar divisiones" en el sistema universitario público, sino fortalecerlo.

Para ello, abogó porque en las decisiones se empleen criterios técnicos, evidencia, datos y "una visión de equidad".

"En un contexto marcado por procesos de diá﻿logo y de negociación, la UNED hace un llamado a elevar el nivel del debate público, evitando afirmaciones que generen desinformación o debiliten la confianza en la educación superior estatal y sus instituciones", puntualizó Arias.

De igual forma, el rector aseguró que su casa de enseñanza tiene plena disposición de contribuir al diálogo nacional de manera constructiva, con una visión de educación superior basada en la equidad, la inclusión y el respeto entre instituciones.

Arias defendió que la universidad que lidera es un "pilar en la democratización" del acceso a la educación superior y que, con el 9% que año a año recibe del Fondo Especial, atiende a miles de personas en condición de vulnerabilidad, de territorios rurales o pueblos indígenas.