UNED está “prácticamente quebrada”, afirma representante de UCR en Conare

El 3 de marzo anterior, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) tuvo una sesión ampliada que no solo contó con la inusual presencia de una comitiva gubernamental, sino que además fue escenario de una discusión en torno a las finanzas de las universidades públicas, donde incluso se llegó a decir que una está "prácticamente quebrada".

Fue el director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), Keilor Rojas, quien se refirió de esa manera en una exposición que tuvo ante el órgano, de acuerdo con una revisión que Teletica.com hizo del acta y el audio del encuentro de aquel día.

Específicamente, el académico planteó observaciones sobre la propuesta de Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes) 2026-2030.

Los señalamientos giraron alrededor del rigor de las métricas, indicadores y su vinculación con el presupuesto, además de definiciones poco precisas, escasa visibilización del trabajo comunal universitario, entre otros aspectos.

En determinado momento, Rojas apuntó la necesidad de desagregar los datos por casa de enseñanza. Esto último, por cuanto un análisis realizado por el Consejo Universitario de datos proveídos por la Contraloría General de la República (CGR) de los presupuestos universitarios de los últimos 10 años, arrojó que el porcentaje del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) dedicado a remuneraciones muestra la siguiente evolución:

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De seguido, el académico dijo que reconocía los esfuerzos hechos por los centros educativos para reducir los porcentajes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que cada institución consume en el pago de salarios.

Sin embargo, puntualizó que "hay al menos una universidad que está sobrepasando el 100% en remuneraciones", siendo la única la Universidad Estatal a Distancia (UNED), según los datos leídos por el exponente.

"Lo que estamos viendo es que hay una universidad que está arrastrando el sistema, y me parece que es peligroso. Es una situación que hemos tenido, y quienes han estado aquí por más tiempo saben que esto es por mucho más tiempo. Yo, al menos personalmente, lo he estudiado y lo he denunciado desde el 2015. Y el tema es que, por la sostenibilidad, por el impacto, por la importancia que tiene el sistema de educación pública, tenemos que atender, discutir y tener estas discusiones incómodas", señaló Rojas.

Poco después, el rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias, pidió la palabra por alusión y señaló que el director del Consejo Universitario se refirió de esa forma a su casa de enseñanza "por puro desconocimiento".

Luego explicó que desde hace 22 años se aprobó un documento titulado Una nueva visión de la Educación Superior, que dividió el Fondo Especial en dos partes: la institucional, que respeta los porcentajes históricos de distribución, y el Fondo del Sistema.

De esa forma, se buscó equilibrar la masa salarial de esa institución, algo que hasta entonces nunca se había podido.

"Yo decía que me encantaría tener la relación 80-20 que tiene la UCR, que ojalá todas pudiéramos aspirar a eso, porque así debería de ser, si buscamos y hablamos de equidad. Si queremos comparar remuneraciones, que Keilor dice, me gustaría que hiciéramos una comparación de remuneraciones, a ver cómo son los salarios de cada una de las universidades. "Creo que hay que hablar con conocimiento y por lo que Keilor dijo, demuestra un gran desconocimiento de acuerdos de Conare que dieron lugar a la aprobación en ese momento del Fondo del Sistema, cuyo propósito se ha cumplido plenamente a lo largo del tiempo", respondió el rector.

En línea con lo anterior, Arias agregó que después de 2010 y por una década, aproximadamente, el Fondo del Sistema se estancó, frente a un crecimiento acelerado del Fondo Especial, en el cual la distribución se hacía por porcentajes históricamente fijados y de los que la Universidad de Costa Rica recibía la mitad o más.

Rojas replicó:

"Don Rodrigo me acusa de tener desconocimiento del tema, siendo que en algún momento estuve en este lado, en la Comisión de Enlace, he estudiado el tema por mucho tiempo, pero lo que estoy trayendo aquí es que tenemos una situación en la educación superior pública. Hay una universidad que con este mecanismo o no está prácticamente quebrada, pero también tenemos la situación en que es desde la autonomía de la universidad que la universidad debería hacer algo. Desde Conare no se puede forzar a que la unidad haga algo. Desde el Gobierno tampoco se puede, pero hay que encontrar una solución. Ese es mi tema de fondo".

El rector se limitó a agregar que su casa de enseñanza se diferencia en que sí utiliza todos los recursos que recibe por año y que no los acumula.

Fue entonces cuando irrumpió en la escena la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, María Ortega, para expresar su malestar con lo dicho por Rojas.

"Don Keylor, realmente sí me molesta lo que usted menciona. Porque si usted menciona que la UNED es una universidad quebrada, lo invito a ver toda la atención que realiza la universidad quebrada que usted menciona en territorios. "La incidencia que tiene la UNED en proyectos, en las personas que está trabajando en los territorios, en las comunidades, en las personas rurales. Por si no lo sabía, la UNED es una que trabaja mal la territorialidad. La UNED, la universidad quebrada que usted menciona", indicó la dirigente.

La estudiante recordó que ha sido la representación de la Universidad de Costa Rica la que ha puesto "muchísimas trabas para que no exista una redistribución" del Fondo Especial para la Educación Superior.

En esa línea, añadió que esa "universidad quebrada" a la que se hizo referencia tiene 40.000 alumnos en la actualidad y da atención prioritaria a mujeres, en especial de comunidades o con algún tipo de vulnerabilidad.

"Yo sí le voy a solicitar que cuando usted hable de la UNED 'quebrada', lo haga con respeto, porque es una universidad que se ha puesto la camisa por el territorio", concluyó Ortega.

La discusión —que parecía subir de tono— quedó ahí y sobre ella cayó el siguiente punto en la agenda: la atención de observaciones al proyecto de Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2026-2030.

Todo ese intercambio ocurrió en presencia de los ministros Leonardo Sánchez (Educación Pública), Paula Bogantes (Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones), Marlon Navarro (Planificación Nacional y Política Económica), así como el viceministro Luis Antonio Molina (Egresos).

Apenas 20 días después, el propio Sánchez declaró a este medio que había percibido una división entre las universidades en torno a la discusión de la repartición del Fondo Especial, en el tanto que la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico (TEC) buscan que se les otorgue una mayor cantidad de recursos.

Mantienen lo expuesto

Este medio escribió al director del Consejo Universitario, Keilor Rojas, para conocer si deseaba hacer algún comentario adicional o dar una explicación respecto a lo que externó en la sesión ampliada del Consejo de Rectores.

Sin embargo, en su respuesta, el representante de la Universidad de Costa Rica se limitó a reafirmar lo que ya había señalado.

"La UNED pasó de un 140% a un 131%, es decir, que más del 100% del FEES institucional se dedica a remuneraciones, algo que puede ser insostenible y que debería suscitar la toma de medidas a lo interno de esa universidad para controlarlo, dado que es una condición cercana a estar 'prácticamente en la quiebra'. "Esta situación, eventualmente, puede afectar al resto de las universidades del sistema", insistió.

Para este artículo también se solicitó una posición del rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias, la cual llegó hasta después de esta publicación.

El académico, tal cual lo hizo Rojas, mantuvo lo manifestado en la sesión y únicamente subrayó que este último ignoró la fórmula acordada en 2004 para lograr la equiparación en la masa salarial de la Universidad Estatal a Distancia.