Jerarca de Educación revela división entre universidades por redistribución del FEES

Las universidades públicas del país abrieron la discusión sobre una posible redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

El tema se analiza en el marco de un consejo ampliado del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), donde participan las cinco casas de enseñanza superior.

De acuerdo con el ministro de Educación Pública, existe interés por parte de algunas universidades en revisar el porcentaje de recursos que reciben actualmente.

La eventual redistribución se discute en paralelo al inicio de la negociación del FEES para el próximo periodo, lo que le da mayor relevancia al proceso.

Los rectores de la UTN y el TEC mencionaron que mejorar la redistribución ayudaría al financiamiento de becas, la renovación de equipo científico y tecnológico, así como a mejoras en infraestructura y vida estudiantil.

También destacaron que permitiría consolidar proyectos en marcha y generar nuevas oportunidades de crecimiento institucional.

Sin embargo, desde el CONARE aseguran que no están divididos.

Este martes, los rectores se reunirán nuevamente para continuar con el análisis sobre la redistribución de los fondos especiales para la educación superior.