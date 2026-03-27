"Nosotros no estábamos amenazando": UCR baja tono a carta enviada a ministro de Educación

La tensión entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Gobierno de la República suma un nuevo capítulo.

Tras la polémica carta enviada el 20 de marzo pasado al ministro de Educación, Leonardo Sánchez, el Consejo Universitario ahora intenta bajarle el tono.

El escrito advertía que cualquier recorte al presupuesto de esa casa de enseñanza sería considerado una medida agresiva y violatoria de derechos.

Un mensaje que fue interpretado como una fuerte presión en medio de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Sin embargo, ante una consulta de Telenoticias, la presidenta del Consejo Universitario, Esperanza Tasies, rechazó que se trate de una amenaza.

"Nosotros no estábamos amenazando a ese señor. Estamos acotando que a la Universidad de Costa Rica le gustaría conocer cuánto se está rebajando del presupuesto público, porque don Nogui (Acosta, exministro de Hacienda y diputado electo) ha dicho que lo hace porque tiene que pagarle a los tenedores (de deuda). Eso demuestra un desconocimiento del derecho internacional", explicó la académica.

Desde el órgano superior aseguran que fue una “acotación” sustentada en jurisprudencia y en la defensa de la autonomía universitaria.

Pero el contexto no es menor: otras casas de enseñanza buscan una mayor tajada del presupuesto, lo que intensifica la disputa.

En esa línea, la funcionaria negó que se quiera pelear con las demás universidades públicas.

Desde la Universidad de Costa Rica también cuestionan directamente el discurso del Poder Ejecutivo sobre el déficit fiscal.

"El Consejo no se opone a que se vea (la redistribución) y a que se apoye a las otras universidades, siempre y cuando eso no implique un detrimento para la Universidad de Costa Rica, porque eso, constitucionalmente, no se puede hacer. Moralmente tampoco, porque la universidad es un motor de desarrollo. "Entonces, no le entendemos el discurso a él (el jerarca) cuando indica que es que ellos incluso van a bajarnos el presupuesto, o por lo menos eso se desprende de sus palabras", agregó Tasies.

Incluso, en el Consejo Universitario plantean revisar la deuda pública, en un señalamiento que eleva el tono del debate.

"A nosotros nos gustaría que el gobierno le pegara una revisadita a esa cosa de los bonos de la deuda interna y de su comportamiento, del comportamiento de los intereses, que le puedo pasar también un dato al 2023: nosotros pagamos intereses más caros que los que paga Estados Unidos, que los que paga Chile. Es una cosa rarísima", agregó la presidenta del órgano.

Mientras tanto, lo que parecía una advertencia se convierte en un pulso abierto por el futuro del financiamiento universitario.

Este medio solicitó una posición a Sánchez, pero al cierre de esta publicación, la respuesta aún está pendiente.

