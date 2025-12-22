Ministro responde a sindicatos por ajuste salarial: “No es un tema que no se haya discutido”

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, defendió el ajuste salarial y el diálogo con sindicatos que lo antecedió.

Lo anterior, en medio de críticas y advertencias de parte de las organizaciones de trabajadores, que aducen que el aumento que anunció el Gobierno de la República es insuficiente y que, además, se hizo vía decreto, sin pasar por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

"Cuando uno habla de cuál es la posición de los sindicatos, yo una y otra vez digo: el análisis es más amplio, es más integral, hay que poner todas las variables sobre la mesa. Cómo estamos en la situación fiscal, económica del país, cómo está la tasa de recaudación de impuestos y que se traduce en ingresos para las arcas de Hacienda, cómo está el tema del endeudamiento, se puede o no endeudar, cómo está el tema de, no sé de repente, si uno quiere sacrificar otras partidas, que no es lo idóneo... entonces todo ese tipo de cosas hay que analizarlas antes de hablar de este tema. "Eso cuando se hace ese análisis y, además, se mete otra variable en la ecuación: ¿cuál ha sido el comportamiento de la inflación en los últimos años? Pues ha sido cero o negativa. Son variables que nosotros metimos en una ecuación y por eso es que el Ministerio de Hacienda plantea un tipo de incremento, que eso no coincide con lo que quieren los sindicatos, pues es un tema que nosotros tenemos la justificación técnica. Hay que ver cuál es la justificación técnica que este que ellos tienen para poder discutir el tema", indicó el jerarca en entrevista con Teletica.com.

Para el titular, además, se ha omitido un elemento clave en los alegatos obreros: que el 20% de los empleados del Ministerio de Educación Pública (MEP) tienen salario global, lo que quiere decir que estos recibieron un aumento considerable o, cuando menos, tienen mejores remuneraciones que aquellos que reciben su salario de forma compuesta.

De ahí es que el Poder Ejecutivo se inclinó por conceder la mejora a este último grupo de funcionarios, mediante una reserva presupuestaria de ¢32.700 millones. El tema es que, por el momento, se desconoce cómo se hará la repartición y a cuánto equivaldrá el incremento.

Para los sindicatos, ese planteamiento es "miserable", si se considera que los servidores públicos tienen seis años de tener sus remuneraciones congeladas.

"Ese 4% que ellos proponen, desde nuestro entender, cuando uno lo lleva a la mesa tomando en cuenta la situación económica y fiscal del país, el tema del endeudamiento, el tema de las posibilidades de cobrar impuestos o el tema de costo de oportunidad, y el tema de la inflación, a nosotros no nos coincide", insistió el ministro.

"Comunicación fluida"

Leonardo Sánchez cree que no es de recibo afirmar que, en el caso de su cartera, no sostuvo conversaciones con las organizaciones de trabajadores. En esa línea, el ministro aseguró que ese tema ha sido constante en las sesiones de la Junta Paritaria y en la Junta de Convención Colectiva.

Tal aseveración se da en momentos en que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), junto con la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y el Sindicado de Educadores Costarricenses (SEC), lideran manifestaciones para exigir un incremento generalizado para funcionarios públicos.

"Para que se tenga una idea, son más de 50 reuniones las que llevamos solo un año con el gremio sindical. Prácticamente todas las semanas nos reunimos en la junta paritaria o en temas de convención colectiva y se discuten esos temas. "De hecho, el tema del incremento salarial y todo esto, tuvimos reuniones con los sindicatos. También estuvo participando el Ministerio de Trabajo (y Seguridad Social, MTSS), Ministerio de Hacienda y estuvo participando Ministerio de Planificación (Nacional y de Política Económica, Mideplán). Entonces, no es un tema que no se haya discutido, ya se ha discutido con ellos", manifestó el jerarca.

Valga recordar que previo al anuncio del aumento, el 26 de noviembre anterior, diferentes organizaciones de trabajadores tomaron las calles de San José para exigir la convocatoria de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Aun después de que se presentara el ajuste, los sindicatos salieron varias veces a insistir en esa petitoria.

Cuestionado sobre si reinstalar esa mesa de diálogo era una posibilidad para el Gobierno a esta altura del partido, Sánchez hizo ver que el rector de esa materia es el Ministerio de Planificación y que —en su entender— con la Ley Marco de Empleo Público se efectuaron varios cambios en cuanto a los ajustes salariales, lo que no hace posible esa convocatoria.