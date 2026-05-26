Ministro cierra puerta a conversaciones por FEES: "No estamos valorando una negociación"

Ante la insistencia en los llamados al diálogo para retomar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, descartó que se contemplen nuevas conversaciones.

El jerarca fue enfático en que el presupuesto universitario de 2027 deberá ser definido por los diputados, tal cual ocurrió dos años atrás.

"Sí tenemos algunas solicitudes de estudiantes y de rectores, pero de momento no estamos valorando una negociación posterior a la que ya tuvimos. Se mantiene el tema de la Asamblea Legislativa", comentó el jerarca en entrevista con Telenoticias.

El Gobierno de la República rompió el diálogo con las universidades desde el 21 de abril pasado, cuando estas últimas plantearon un incremento de 2,4% como réplica a una propuesta de un congelamiento del plan de gastos del próximo año.

Desde entonces, el presidente del Consejo de Rectores, Jorge Herrera, ha invitado a restablecer las negociaciones.

Más recientemente, en entrevista con Teletica.com, el también rector de la Universidad Nacional (UNA) aseguró que las conversaciones permanecen "abiertas" en el tanto que en junio próximo debe celebrarse una nueva sesión de la Comisión de Enlace (que es donde se discute el Fondo Especial).

"He escuchado a algunos rectores decir que hay una cláusula de la negociación pasada donde decía que en agosto, en julio o junio teníamos que reunirnos para revisar el tema de la inflación y la negociación no había acabado. Pero eso no es así. La cláusula era muy sencilla y hablaba de dos términos: el ministro de Hacienda que esté asumiendo, en este caso don Rodrigo, tendrá que revisar el comportamiento de la inflación y, si esta supera el 1%, se le va a reconocer algo a las universidades y eso entra dentro de la base de la negociación del FEES. "Sin embargo, nada más digo algo y es que el mes pasado la inflación cerró negativa; que al próximo mes alcance el 1% lo veo muy difícil, pero bueno, es parte de la negociación. El otro punto, que no se menciona, es que las universidades se comprometían a hacer una redistribución del FEES. A la fecha, la estamos esperando", respondió al respecto Sánchez.

El Poder Ejecutivo ha calificado las demandas de las casas de enseñanza superior como "irracionales y abusivas".

Por su parte, las universidades han señalado al Gobierno de no haber hecho un análisis reposado de su propuesta y de los proyectos estratégicos que ofrecieron.