Incofer denunciará ante OIJ a quienes usen ilegalmente de las vías férreas

Imágenes que aparecen en redes sociales revelan como grupos de personas utilizan pequeños vagones con motor y pito para transitar por algunas vías.

https://www.teletica.com/nacional/incofer-denunciara-ante-oij-a-quienes-usen-ilegalmente-de-las-vias-ferreas_391782

Papá asegura que no ha sustraído a sus hijas y que más bien las protege

“Cuando tus hijas de 4 y 6 años vienen con miedo en los ojos suplicando no regresar, ¿qué padre podría ignorar eso?", dijo el hombre en una entrevista este miércoles.

https://www.teletica.com/nacional/papa-asegura-que-no-ha-sustraido-a-sus-hijas-y-que-mas-bien-las-protege_391780

Ministro venezolano acusa a EE. UU. de ejecuciones sumarias en ataque contra presuntos narcotraficantes

El ministro venezolano del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a Estados Unidos de cometer asesinatos extrajudiciales.

https://www.teletica.com/internacional/ministro-venezolano-acusa-a-ee-uu-de-ejecuciones-sumarias-en-ataque-contra-presuntos-narcotraficante_391786





Polémica por conferencia de prensa: Nicaragua vs. Costa Rica ya calienta fuera de la cancha

La prensa nicaragüense no ve con buenos ojos que los ticos no hablen a su arribo al país.

https://www.teletica.com/la-sele/polemica-por-conferencia-de-prensa-nicaragua-vs-costa-rica-ya-calienta-fuera-de-la-cancha_391776





