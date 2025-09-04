Ministro venezolano acusa a EE. UU. de ejecuciones sumarias en ataque contra presuntos narcotraficantes

El ministro venezolano del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a Estados Unidos de cometer asesinatos extrajudiciales y sumarios en al mar, tras el ataque con un dron a un bote con supuestos narcotraficantes.

El gobierno estadounidense afirmó haber destruido una embarcación que presuntamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela.

"Asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer", dijo Cabello, considerado el número del chavismo, en su programa semanal de televisión. "Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza ejecuciones extrajudiciales en el mar".

"No está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas.

Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?", insistió. "No hay nada que sustente" la acusación.

La acción militar marcó una escalada en las acciones de Estados Unidos, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que autoriza el uso del ejército contra los cárteles del narcotráfico.

El presidente venezolano Nicolás Maduro declaró el estado de máxima alerta ante lo que califica como una amenaza militar de Estados Unidos y llamó al alistamiento en la reserva.

El chavismo sostiene que las acciones estadounidenses en el Caribe persiguen un cambio de régimen en Venezuela.

"Lo que han intentado siempre", zanjó Cabello. "Salir de la revolución bolivariana, con mentiras, con 'fake news'. Lo último que inventaron fue un ataque", insistió.

El ministro, a cargo de todas las fuerzas policiales de Venezuela, anunció ejercicios militares de la Milicia Bolivariana para el jueves y viernes.

La Milicia es el quinto componente de la Fuerza Armada, compuesto por civiles y con una alta carga ideológica.