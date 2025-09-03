Polémica por conferencia de prensa: Nicaragua vs. Costa Rica ya calienta fuera de la cancha

Comienza el picante eliminatorio. El duelo entre Nicaragua ante Costa Rica comienza también a calentar y jugarse fuera de las canchas.

Este miércoles se dio una polémica con la atención de prensa del técnico chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, pues se suspendió justo antes de comenzar.

Según revela el diario nicaragüense La Prensa que aseguró que tanto la “prensa nicaragüense como los tres medios costarricenses, que ya se encuentran en el país, estaban preparados para la conferencia de prensa, como normalmente sucede, pero desde el departamento de prensa de la federación de fútbol comunicaron que no la harían por orientaciones del mexicano Salinas”.

Javier Salinas es el actual director de selecciones nacionales de Nicaragua, quien aparentemente, habría estado bastante molesto al enterarse de que el técnico tico Miguel Herrera realizaría la conferencia de prensa en Costa Rica y no en suelo nica, por lo que habría decidido pagar con la misma moneda.

Incluso también negó entrevistas o conferencia con los jugadores nicaragüenses, lo que no solo generó la crítica de los medios ticos, sino también de los locales que cubren el partido, que han catalogado como “el más importante de la historia”.

Sin embargo, ya en la tarde, la federación nicaragüense anunció que finalmente sí realizará la conferencia de prensa con sus jugadores y el estratega pinolero. Esta será a las 9:30 a. m. en el Estadio Nacional, sede del encuentro.

La polémica no acaba ahí, pues la idea que la Tricolor no hablé en la previa al partido no ha caído bien y no es bien vista por la prensa de Nicaragua, además cuestionan el hecho de que ni siquiera se contemple realizar el reconocimiento de la cancha.

La Sele viajará este jueves en un vuelo charter hacia Nicaragua en la tarde y llegará con 26 horas de anticipación al partido eliminatorio en el país vecino.