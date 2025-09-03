Papá asegura que no ha sustraído a sus hijas y que más bien las protege

El ciudadano checo Jan Velich, padre de dos niñas inglesas de 4 y 6 años, aseguró que no sustrajo a sus hijas, sino que las mantiene bajo su protección debido a supuestos abusos por parte de la pareja actuial de su mujer.



Velich, de 41 años, ha sido señalado en una denuncia interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde el pasado 22 de agosto, fecha en que las menores fueron reportadas como desaparecidas tras ser vistas por última vez con él.

Las autoridades infomaron que están buscando a las menores y solicita información a la ciudadana para ubicar a ambas y al hombre.

Sin embargo, el padre sostiene que la situación responde a su decisión de protegerlas luego de que las niñas le relataran episodios de violencia física y psicológica cuando vivían con su madre en Inglaterra.



De acuerdo con su versión, las menores habrían contado que fueron golpeadas con objetos e insultadas. Todo esto lo habría cometido la pareja actual de la madre de las niñas.

Jan Velich junto a sus hijas y su hermano menor.

Karla Mora, abogada de Velich, explicó a Teletica.com que el Juzgado de Violencia Doméstica de Nicoya tomó en consideración la denuncia presentada por su representado y la calificó como seria y creíble. Según la jurista, el expediente fue remitido al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para una investigación catalogada como “urgente”.

"Con base a las razones expuestas, se dispone remitir el presente asunto al Patronato Nacional de la Infancia de la localidad (Nicoya), declarando en este acto una incompetencia por especialidad de la materia para que el proceso siga su trámite ante una autoridad administrativa mencionada", señala el Juzgado de Familia de Nicoya, en la acusación presentada por Velich y de la cual este medio tiene copia.

En medio de la situación, Velich manifestó lo siguiente:

“Cuando tus hijas de 4 y 6 años vienen con miedo en los ojos suplicando no regresar, ¿qué padre podría ignorar eso? Los hijos son, para un padre, la mayor riqueza, más valiosa que cualquier poder o dinero.

“Protegeré a mis hijas con todo lo que tengo, incluso si eso significa ir a la cárcel. No hui. No me tomé la ley por mi cuenta. Presenté una solicitud legal. Aporté pruebas, informes, entrevistas, testimonios. Un juez lo revisó y envió el caso a las autoridades de protección infantil. Esto no es un secuestro. Esto es lo que cualquier padre haría para proteger a sus hijas. Los hijos son nuestro mayor tesoro, no bienes en una disputa".

Velich ingresó al país junto a sus hijas el 23 de julio con motivo de vacaciones, mientras que la madre llegó semanas después, en agosto. Según la defensa del padre, fue en ese momento cuando la mujer reportó la desaparición de las niñas, hecho que él rechaza al señalar que su objetivo es evitar que las menores continúen expuestas a los supuestos abusos que denunciaron.

Jan Velich junto a sus dos hijas.

“Ningún niño debería tener que suplicar para no ser enviado de nuevo al peligro. No le dije a mis hijas qué decir, ellas tuvieron el valor de expresar su verdad. La riqueza de un padre no está en el dinero, está en el bienestar de sus hijos. No pedí esta lucha, pero la llevaré hasta el final.

“Seguí cada paso de la ley. Presenté la verdad. El tribunal vio suficiente evidencia para enviar el caso a la máxima autoridad de protección infantil en Costa Rica. Mis hijas no son posesiones, no son armas, son mi razón de vivir”, agregó Velich.

El pasado 1.º de septiembre, Velich presentó una solicitud formal para la imposición de medidas de protección por violencia doméstica contra la madre de las niñas.

El documento, del cual este medio también tiene copia, "busca garantizar la estabilidad, seguridad y resguardo de las menores mientras las autoridades competentes avanzan en la investigación", según su abogada, Karla Mora.