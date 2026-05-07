Leonardo Sánchez traza prioridades al continuar al frente del Ministerio de Educación

La continuidad de Leonardo Sánchez al frente del Ministerio de Educación Pública (MEP) parecía un hecho, en medio del runrún de nombres que sonaban para integrar el gabinete de la próxima presidenta, Laura Fernández.

Su nombramiento se convirtió en una realidad el pasado martes, cuando la futura mandataria lo presentó como su titular en una de las carteras clave del Gobierno de la República.

El jerarca se toma la designación como "un honor" y "una responsabilidad enorme".

"Se han hecho cosas muy positivas en muchas áreas, pero quedan retos muy importantes. El primer reto es seguir fortaleciendo el tema de los aprendizajes, lectoescritura y matemáticas. Ese va a ser el eje que vamos a tocar de primero y continuar con esa prioridad", explicó el ministro al ser consultado por Teletica.com.

De la mano con lo anterior, el titular asegura que se presta una especial atención a los problemas de convivencia en los centros educativos.

Y cómo no, si son constantes los incidentes en los que estudiantes se ven involucrados en peleas. Tanto es así que el 9 de marzo pasado, un estudiante de apellido Rivas, de 18 años, fue asesinado presuntamente por un compañero suyo, durante una riña en el barrio Colorado de Liberia, cuando ambos vestían sus uniformes.

"En eso estamos trabajando de manera coordinada e interinstitucional, pero también es un llamado a la familia de que el tema de la seguridad es un tema de todos y no exclusivo del sistema educativo. Necesitamos el apoyo de las familias", subrayó el ministro.

Otro aspecto en el que Sánchez dijo que centrará sus esfuerzos es en la reducción de las brechas territoriales, en materia de becas, infraestructura y conectividad.

Entre los retos para los próximos años también está la digitalización de la cartera.

De igual forma, señaló que buscará dar una mayor estabilidad laboral al personal docente a través de nombramientos en propiedad, así como capacitaciones sobre nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA).

Esos temas son algunos de los cuales la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilda Montero, pidió al ministro prestar atención.

"Queremos y esperamos que el 8% (del producto interno bruto, en su equivalente de presupuesto) de la educación se mantenga sobre el debate, sobre la discusión. No estamos diciendo que tenga que realizarse de un día para otro. Puede ser un tema escalonado durante este tiempo que está por venir. "Esperamos que el 'apretar más' (frase que el oficialismo ha adoptado para referirse a la continuidad) no se refiera a la educación, porque la educación es el único sistema en donde no se debe apretar más. Sino que se requiere este 8% para que podamos funcionar de mejor manera, con mayor calidad y con una mayor cobertura a cientos de niños y adolescentes que están esperando eso del sistema", añadió Montero.

La presidenta de la Asociación de Educadores, eso sí, aprovechó para celebrar el nombramiento, en tanto que considera que Sánchez se ha mostrado conciliador. Incluso, destacó que este ha estado abierto a dialogar con las organizaciones de trabajadores y ha mantenido una escucha activa.

Este medio también procuró un comentario del presidente de la Asociación de Educadores de Segunda Enseñanza (APSE), Dennis Solís, pero este indicó que no deseaba referirse a la designación. De igual forma, se intentó una reacción del presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Gilberth Díaz, pero este no atendió las llamadas a su teléfono.