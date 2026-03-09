OIJ sobre mortal riña entre colegiales: "Al parecer, eran compañeros"

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se refirió, este lunes, a la muerte de un estudiante de 18 años en Liberia, Guanacaste, tras una riña con otro joven que terminó en un ataque con arma blanca.

El hecho ocurrió en barrio Colorado y quedó registrado en video, lo que permitió a las autoridades identificar y detener, minutos después, al sospechoso, de apellido Rodríguez y de 19 años, en barrio Corazón de Jesús.

Michael Soto, director interino del OIJ, calificó el caso como “un tema de análisis y preocupación”, al tratarse de dos colegiales.

“Ha circulado un video donde se ve el ataque, son dos personas que están estudiando en un colegio, al parecer son compañeros y, por medio de una riña, uno de ellos termina fallecido”, declaró el jerarca.

El informe preliminar señala que la víctima, de apellido Rivas, fue trasladada al Hospital de Liberia para recibir atención médica, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades mantienen la investigación abierta y manifiestan la necesidad de reforzar la prevención de la violencia en centros educativos, dado que ambos involucrados eran estudiantes que "deberían haber resuelto sus diferencias de otra manera".