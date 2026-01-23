Hospital de Niños acumula 14 órdenes sanitarias por inundaciones de aguas negras

El Hospital Nacional de Niños (HNN) enfrenta una situación crítica en su infraestructura (vea video adjunto de Telenoticias).

Las inundaciones por el colapso de aguas negras han obligado a cerrar áreas del centro médico, que ya acumula 14 órdenes sanitarias por problemas estructurales, operativos e hidrosanitarios, detalló el director Carlos Jiménez a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El funcionario explicó que se han llevado a cabo algunas intervenciones paliativas y mantenimientos correctivos, pero que estos solo postergan problemas de mayor gravedad.

Uno de los eventos más reciente afectó la bodega de nutrición, usada para refrigerar, almacenar y distribuir alimentos. Ante esta situación tuvo que suspenderse el servicio de comedor para funcionarios.

Actualmente, el hospital tiene dos comedores fuera de operación, lo que afecta a 2.200 trabajadores.

El Área de Preparación de Fórmulas Infantiles es, por el momento, el único que ha estado libre de inundaciones, según el doctor.

Asimismo, se tiene que el diagnóstico técnico presentado a la cúpula de la institución que administra los servicios públicos de salud apunta que el edificio del servicio de hospitalización cumplió su vida útil e incumple estándares de seguridad estructural, sanitarios y operativos.

De igual forma, se determinó un colapso del sistema electromecánico, por lo que salas de operación se tuvieron que trasladar al quinto piso. Actualmente, el centro médico tiene siete quirófanos disponibles, cuando necesita 14.

El establecimiento de salud tiene a 1.400 menores en listas de espera, 73 de ellos aguardan por una cirugía pediátrica. Sin embargo, durante el último año, el Hospital de Niños pasó 70 días sin cirugías, debido a la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos, de anestesia o de personal especializado.