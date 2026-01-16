“Fue un acto jocoso”: Video muestra momento en que se habló de un “presidente interino”

La reunión en la que se sugirió designar al exdiputado Célimo Guido como “presidente interino” o “dictador por 18 días”, con la que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) justificó una denuncia por un supuesto plan para matar al presidente Rodrigo Chaves, giró alrededor de la situación actual del agro.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Agrícola de Escazú, la mañana del 13 de enero anterior. A ella acudieron decenas de dirigentes y representantes del sector, según se desprende de una grabación de la actividad a la que Teletica.com tuvo acceso y cuya autenticidad fue confirmada por tres de los participantes contactados de manera separada.

Por casi dos horas, los presentes discutieron sobre situaciones como la Alianza Transpacífico, la Agenda 2030, el areteo, entre otras situaciones que preocupan al agro. También comentaron sobre el acontecer nacional y las elecciones del 1.° de febrero próximo, y la estrategia que planean llevar a cabo —en especial— para la eventual segunda ronda (5 de abril siguiente).

La reunión fue liderada por Guido y contó con la presencia de al menos cinco de las seis personas denunciadas por supuesta conspiración e intento de homicidio contra el presidente Rodrigo Chaves, como lo pudo revisar este medio en la grabación, que será entregada por el excongresista al Ministerio Público.

Hacia el final del encuentro, se escucha como una persona no identificada indica: “Votemos porque Célimo sea vocero”. Luego, las personas que aparecen en cámara, levantan la mano.

"Segundo. Lo nombramos, en una emergencia, presidente interino", añade la misma voz.

En las imágenes se observan y escuchan risas; incluso las del exparlamentario, sobre quien se concentra la grabación. Esta vez, nadie apoyó lo indicado.

Lo que parece ser una segunda voz introduce —de nuevo sin ser secundado—:

"Célimo tiene que ser un dictador por 18 días. Comandante Célimo Guido".

Consultado por Teletica.com sobre lo sucedido, el exdiputado afirmó que todo se dio como parte de una broma.

"Se paran y aplauden y dicen bueno. Célimo, como ha estado coordinador de Rescate Nacional, de vocero. Se para un muchacho y dice, bueno, hagamos una cosa, pero esto riéndose, declarar a Célimo Guido dictador por 18 días, porque aquí se va a hacer lo que Célimo diga y nadie discute porque ya lo aprobamos. Esto es que tenga autoridad. Y todo el mundo vuelve con risa. "Entonces el señor de la DIS (Jorge Torres) le da vuelta la tortilla y dice, así al descaro, que nosotros acordamos una vez que mataran al presidente, en otras palabras, que fuera presidente- dictador por 18 días. ¡Pero por Dios!", comentó Guido.

Precisamente, ese servicio, adscrito al Ministerio de la Presidencia, denunció el martes a la comunicadora social Stella Chinchilla por presuntamente haber hecho un pago a un sicario para que acabara con la vida del mandatario, con base en capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp, de las que la mujer niega haber sido parte.

Un día más tarde, el miércoles, la Dirección de Inteligencia amplió los hechos e incluyó al exdiputado como sospechoso de los mismos. También señaló al excongresista Óscar Campos, así como a los comunicadores Érick “Este Paisano” Sojo y Sylvia Ziesing, además de una persona de apellido Ramírez.

Este medio logró determinar que todas esas personas —excepto la última— se presentaron al inicio del encuentro.

Campos, además excandidato del Partido Encuentro Nacional (PEN) y quien dio la adhesión al Partido Nueva Generación (PNG) para los próximos comicios, coincidió con Guido al ser cuestionado respecto a los comentarios del “presidente interino” y “dictador”:

"Una persona, a la que yo no conozco, le dijo que íbamos a ponerlo de vocero. Y que entonces había que nombrarlo, en son de broma y en alusión a que estamos en una situación donde mucha gente habla de la dictadura, entonces alguien dijo: 'Hay que ponerlo de dictador'. Todo el mundo sonrió porque la verdad es que para algunos da risa y para algunos de nosotros creímos que era una aportación fuera de tono. La verdad es que sí fue un acto jocoso", indicó al ser consultado por Teletica.com en una conferencia de prensa.

El excongresista, además, calificó la denuncia de “noveleta”.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una consulta a la Dirección de Inteligencia, formulada a través de la oficina de prensa del Ministerio de la Presidencia.