Esta es la prueba presentada por la DIS sobre supuesto plan para matar a Rodrigo Chaves

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) aportó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp como prueba de un presunto plan para acabar con la vida del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

En la denuncia presentada la tarde de este martes —de la que Teletica.com tiene copia— se observa un aparente intercambio de mensajes entre la comunicadora social Stella Chinchilla y un sujeto por ahora ignorado.

La comunicación se compone de cuatro mensajes de texto y una foto que supuestamente envió la sospechosa, además de dos mensajes eliminados y dos audios remitidos bajo la modalidad de escuchar una sola vez por parte del individuo desconocido.

"Tuvieron todo el tiempo Para acabar con él misógeno [sic] No tuvieron el valor Si tú sicarito no tiene el valor​ Con el resto de plata yo los voy a pagar a matar usteds [sic] por inútiles".

Adicionalmente —dice la denuncia— se reenvió una imagen en la que se aprecia la escolta del gobernante, con los vehículos asignados para su traslado y los oficiales de la Guardia Presidencial.



De las imágenes no es posible extraer la fecha del intercambio; aunque la Dirección de Inteligencia y Seguridad determinó a través de las redes sociales de la endilgada que los hechos pudieron darse cerca del 16 de diciembre anterior, cuando publicó una imagen similar en su cuenta de Facebook.





Ese día, la sospechosa compartió una foto en sus redes sociales con el mensaje “de urgencia, Chaves en Labin”. La Dirección de Inteligencia y Seguridad precisó en la denuncia que el mandatario acudió en esa ocasión a un laboratorio de LABIN en Zapote de San José.

La gestión indica que es posible inferir a partir de la prueba que Chinchilla “ejecutó las medidas necesarias para que el sicario consumara el ilícito”, pero que el hecho no se concretó por un presunto “desistimiento del autor material”.

"Pese a ello, la voluntad criminal de la denunciada se mantuvo intacta y agotó su fase de instigación, incluso yendo más allá al amenazar de muerte a sus aparentes 'asociados' o 'cómplices' en caso de no lograrse su objetivo", subraya el documento.

En la denuncia, el director de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres, calificó los hechos como un intento de homicidio calificado (en el tanto que la víctima es un miembro de los Supremos Poderes, además de que el crimen fue ordenado por encargo).

No obstante, la Fiscalía General confirmó que, tras recibir la gestión, abrió una pesquisa por aparentes amenazas. En el acto, el despacho ordenó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) “llevar a cabo las diligencias necesarias”. De igual forma, se le instruyó a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito “realizar lo correspondiente en este tipo de casos”.

Al caso se le asignó el expediente 26-000008-0033-PE.

“Montaje burdo”

Stella Chinchilla rechazó los hechos que se le atribuyen al ser consultada por este medio.

La comunicadora aseguró que la denuncia en su contra es motivada por la incomodidad que ha causado a Rodrigo Chaves.

"Este es un montaje burdo, cochino, como este Gobierno", señaló la mujer en conversación con Teletica.com.

Chinchilla se dijo “fiel defensora de los derechos humanos” y en esa línea rechazó que comparta el asesinato de un presidente en una sociedad pacífica.

La comunicadora social señaló que ahondaría al respecto una vez que se reuniera con su abogado para evaluar lo sucedido.



