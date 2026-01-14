DIS amplía denuncia por supuesto plan para matar a Presidente y señala a dos exdiputados

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) amplió, este miércoles, su denuncia por el presunto plan para acabar con la vida del presidente Rodrigo Chaves.

Ante consulta de Teletica.com, la Fiscalía General confirmó que la lista de imputados por el caso subió a seis y que ahora incluye a dos exdiputados como sospechosos de tentativa de homicidio y conspiración.

Se trata de Célimo Guido y Óscar Campos, quienes conformaron la Asamblea Legislativa entre 1998 y 2002.

Más recientemente fueron parte del Movimiento Rescate Nacional, que lideró violentas protestas contra una primera ronda de negociaciones que la administración de Carlos Alvarado llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020. Hechos ocurridos durante esas manifestaciones también valieron una denuncia contra ambos, y otras seis personas, por delitos que incluyeron los aparentes de asociación ilícita y motín, entre otros.

Este medio intentó comunicarse con los exparlamentarios, pero ninguno atendió las llamadas realizadas a sus celulares.

Sin embargo, debe señalarse que el Partido Nueva Generación (PNG), al que Campos dio su adhesión, circuló este miércoles una convocatoria a conferencia de prensa para el próximo jueves, en la que invita a conocer su versión de los hechos denunciados.

Junto a los excongresistas, también fue denunciado el comunicador Érick Sojo, conocido como “Este Paisano”, además de dos personas de apellidos Ziesing y Ramírez.

Estos seis sujetos se suman a la comunicadora social Stella Chinchilla, a quien la Dirección de Inteligencia y Seguridad le atribuye —a partir de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp— un supuesto pago a un sicario para matar al mandatario.