“No desvíen la atención”, dice exdiputado denunciado por supuesto plan para matar a Chaves

El exdiputado Óscar Campos pidió que se investigue lo necesario para esclarecer el supuesto plan que se le atribuye para matar al presidente Rodrigo Chaves, e imponer a un sustituto de “emergencia”, pero que no se desvíe la atención de temas clave para el agro.



Así lo hizo ver la mañana de este jueves en una conferencia de prensa del Partido Nueva Generación (PNG), al que el excongresista dio la adhesión como líder de su sector.



Campos, también excandidato del Partido Encuentro Nacional (PEN), reconoció que el 13 de enero pasado participó en una reunión que convocó el Movimiento Rescate Nacional en el Centro Agrícola de Escazú, donde se discutieron temas relacionados con el Acuerdo Transpacífico, el areteo, el encarecimiento de cultivos y de la Agenda 2030, entre otros temas que preocupan al campesinado.



De igual forma, indicó que, entre bromas, se sugirió la posibilidad de instalar al también exlegislador Célimo Guido como “dictador” por 18 días, pero que ello fue mencionado por una persona a modo de broma. Incluso, señaló que, después del comentario, los presentes rieron; y que ello consta en un video grabado del encuentro.



Pero Campos sostuvo que algunos momentos fueron sacados de contexto por un “infiltrado” de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en la reunión, y que ello fue lo que dio pie a la ampliación de la denuncia del presunto plan para perpetrar un magnicidio, el miércoles anterior.



Ante esa situación, la candidata a diputada por San José y jefa de campaña de Nueva Generación, Paola Tumminelli, calificó lo sucedido de “espionaje político”.



Por su parte, la aspirante a vicepresidenta y exdefensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, llamó al mandatario a cesar la persecución de opositores.



Campos y Guido fueron denunciados por los presuntos de tentativa de homicidio calificado y conspiración, junto a otras tres personas de apellidos Sojo, Ziesing y Ramírez.



Tan solo un día antes, la Dirección de Inteligencia y Seguridad señaló a la comunicadora Stella Chinchilla, de haber hecho un aparente pago a un sicario para asesinar al gobernante.



