Director de DIS denuncia ante Fiscalía supuesto plan para matar a Rodrigo Chaves

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, denunció este martes, ante la Fiscalía General, un supuesto plan para matar al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Según el jerarca, la DIS recibió el lunes pruebas de una supuesta conversación entre una mujer y un presunto sicario para negociar por el asesinato del mandatario.

“Sabemos mediante el mensaje que recibimos, o el pantallazo que recibimos, que se habla de un monto, se paga una parte, pero no quisiera dar el monto.

“La información que viene se habla de una mujer, una mujer planeando el asesinato del Presidente”, dijo Torres.

El jerarca se apersonó al Ministerio Público a presentar la denuncia, esto pese a que reconoció que desde ayer tuvieron conocimiento del tema.

Torres añadió que tienen identificados a la mujer y el presunto sicario.

“Lo que hicimos fue compilar la información y trasladarla con la inmediatez que merece este caso”, añadió.

También aseguró que ya se reunieron con el jefe de Seguridad de Casa Presidencial y que será él quien va a garantizar la seguridad del Presidente y su familia.

