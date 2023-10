Exdirectora jurídica de SINAC: Declaración de interés nacional en Crucitas era innecesaria

"El criterio de la dirección nuestra era que de acuerdo a la norma, que en su momento era el Código de Minería, que fue la interpretación que nosotros hicimos a nivel interno, era que no se requería la declaratoria. Por consiguiente tenía determinarse si era viable o no el tema de la corte, pero ya por aspectos meramente técnicos y no jurídicos. Por el contrario, el de la oficina regional o el del Área de Conservación era que sí requería un instrumento o una declaratoria de interés y por consiguiente debía someterse a firmas, a publicación y demás", recalcó Loáiciga.