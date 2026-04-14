Estudiantes de UCR bloquean importante carretera en Montes de Oca

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) mantiene bloqueado el paso por la carretera que comunica a Montes de Oca con Curridabat, la tarde de este martes.

La protesta se sitúa frente al parque John F. Kennedy, en la concurrida vía que toman buena parte de los conductores que se dirigen a Cartago desde la capital, confirmó el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello ante consulta de Telenoticias.

El motivo de la manifestación es la oposición al congelamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, propuesto por la administración de Rodrigo Chaves hace una semana.

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