¿Cuál es el estado del proceso de extradición contra alias “Shock” en Reino Unido?

El 29 de diciembre de 2024, Luis Manuel Picado fue detenido en Reino Unido. Su captura estuvo a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, pro sus siglas en inglés) de Estados Unidos, donde se le requiere por presunto tráfico internacional de drogas.

Casi un año después, el 4 de noviembre de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló el Cártel del Caribe Sur, que presuntamente era liderado por este sujeto, más conocido como “Shock”.

De ahí que surja la duda de cómo ha avanzado el proceso de extradición que se sigue contra este aparente jefe narco.

"Él sigue estando privado de libertad en Reino Unido. El Gobierno de los Estados Unidos se lo pidió al Reino Unido con todas las formalidades de ley. El Reino Unido no ha resuelto porque está valorando alguna causa en contra del territorio inglés y eso también está por definirse. "Indudablemente, yo lo dije con el primer extraditado, la capacidad económica de estas estructuras criminales hace que venga una gran cantidad de estrategias jurídicas con abogados muy duchos en su tema para evitar que se den las extradiciones. Es muy probable que esto esté ocurriendo en Reino Unido como ya lo hemos visto aquí en el país", señaló ante consulta de Teletica.com el director general interino de la Policía Judicial, Michael Soto.

La cabeza del Organismo de Investigación Judicial cree que la capacidad económica de “Shock” es tal que puede acceder a experimentados equipos de abogados en un intento de entrabar y hasta frenar su entrega al gigante norteamericano.

Soto recordó que, solo durante los allanamientos para desarticular la estructura, la Policía Judicial logró decomisar ¢208 millones y $37.539, además de la inmovilización de más de ¢200 millones en cuentas bancarias. Esto sin contar la anotación de propiedades valoradas en ¢1.538 millones y vehículos con un costo ascendente a los ¢637 millones.

"No creo que hayamos logrado quitarles el 100%. Hay que ser realistas en esto. Probablemente tendrán otras capacidades, otras inversiones, otros testaferros, otros movimientos económicos internacionales con personas que no conocemos, que no son costarricenses, y hacen todos estos movimientos de dinero. "Recuerden que ahora existe el dinero virtual, y es muy difícil el rastreo, que les podría generar recursos para contratar abogados de muy alto perfil en un país desarrollado como Reino Unido", agregó el vocero.

Soto aseguró que, pese a su captura, Picado mantenía el liderazgo del Cártel del Caribe Sur, junto a su hermano Jordie “Noni” Picado, quien está recluido en el Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela, desde el 28 de agosto de 2025, también por una solicitud de extradición de Estados Unidos.

En la operación “Traición”, que permitió la caída de la estructura criminal, fueron detenidas 31 personas, de las cuales, 26 afrontan una audiencia de medidas cautelares desde el pasado miércoles.