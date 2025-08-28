OIJ captura a quinto extraditable en Curridabat

Agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron al quinto extraditable en el sector de La Galera, en Curridabat.

El director de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, confirmó la captura de alias “Noni” este jueves, minutos antes de las 4 p. m.

El sujeto de 32 años, requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue identificado por el jerarca como Jordie Picado Grijalba, sospechoso de tráfico internacional de drogas.



“Esta persona es hermano del extraditable Luis Manuel Picado Grijalba, alias 'Shock', detenido en Londres, cuya aprehensión fue trabajada por OIJ y generó un reconocimiento de la DEA y el fiscal de Distrito de Dallas, Texas, de reciente visita en Costa Rica la semana pasada”, escribió Zúñiga en X.



El jefe policial destacó el trabajo coordinado entre su entidad y la DEA, que ha permitido la aprehensión de cuatro costarricenses más: el exmagistrado Celso Gamboa; Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”; Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro y Johnny Angulo Fernández, conocido policialmente como John Cadenas.

“Seguimos con la escoba que sí barre en Limón. ACTA NON VERBA (hechos, no palabras)”, concluyó el director.



El detenido quedó a las órdenes de las autoridades judiciales de Costa Rica, quienes recibirán la documentación requerida por parte de Estados Unidos para este proceso de extradición. Esta será analizada por un Tribunal Penal, que determinará que se cuenta con todos los requisitos para proceder con la extradición y coordinará el plazo determinado con el país norteamericano.

