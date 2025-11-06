“Shock” giraba órdenes al Cártel del Caribe Sur desde celda en Reino Unido, según OIJ

Ni su encarcelamiento en el Reino Unido logró cortar la comunicación de Luis Manuel Picado, alias “Shock”, con el Cártel del Caribe Sur que presuntamente dirige desde hace varios años.

Tampoco fue posible con la detención y posterior internamiento en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero de su hermano, Jordie Picado, más conocido como “Noni”.

Detrás de barrotes, encerrados entre cuatro paredes, con acceso limitado a teléfonos, estos sujetos, supuestamente, se las ingeniaron para mantener su liderazgo sobre la que —según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)— es la estructura criminal que controla el ingreso de la mayoría de la droga que entra a Costa Rica, procedente de Colombia.

"La posibilidad de comunicación que tienen estas personas es algo real y tangible, aun desde Reino Unido, aun estando privado de libertad, en el caso de 'Shock' tenía posibilidades de comunicación con algunos otros componentes del grupo. Es el mismo caso de 'Noni'. Entonces, eso significaba que giraban instrucciones a las personas que estaban en libertad, que hoy están privadas de libertad, para que las acciones se fueran desarrollando. "Así ocurre y hay muchos privados de libertad en este momento, cabecillas de perfil de barriada, que están privados de libertad y que siguen teniendo comunicación. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de utilizar, que en algún momento ha ocurrido, teléfonos introducidos clandestinamente para comunicarse. O tienen la posibilidad de hacer llamadas tripartitas: es decir, utilizo el teléfono del centro penitenciario y entonces A llama a B y B llama a C y hace una llamada tripartita", explicó en entrevista con ﻿Teletica.com﻿ el director interino de la Policía Judicial, Michael Soto.

En esa línea, el jefe del Organismo de Investigación Judicial reconoció los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) para combatir este tipo de situaciones; sin embargo, señaló que estas persisten.

Tan es así que la propia cartera informa, semana a semana, de los decomisos de dispositivos de este tipo en celdas o que intentan ser ingresados a los penales de todo el país, pero especialmente en el que se conoce como La Reforma.

"Lamentablemente, la circunstancia que hay. Uno quisiera que al estar privado de libertad un cabecilla, la estructura no siga operando por lo menos con las instrucciones de este o estos sujetos. Lo cierto es que esa es nuestra realidad. Tan es así el ejemplo de 'Shock' que, incluso estando en el Reino Unido, país desarrollado, tiene derecho por ser privado de libertad a tener comunicación. "No es extraño para nosotros el hacer un caso versión 1, versión 2 y versión 3, porque el grupo se vuelve a recomponer porque el cabecilla busca otros componentes que están en libertad. Quisiéramos que eso no ocurriera, pero es la realidad, ocurre, pero no por eso vamos a dejar de seguir intentándolo y seguir desestructurando grupos", señaló Soto.

El director interino trajo a colación lo ocurrido con el Cártel de Sinaloa en México, tras las capturas de sus líderes históricos: Joaquín “El Chapo” Guzmán (8 de enero de 2016) e Ismael “El Mayo” Zambada (25 de julio de 2024).

Pese a la caída de sus capos, esa estructura consiguió recomponerse a través de los hijos de ambos, así como con el surgimiento de una tercera facción, a cargo de Damaso “El Mini Lic” López.

El Cártel del Caribe Sur operaba hasta el martes pasado tanto en el Atlántico como en el Pacífico Sur, y fungía como proveedor de cocaína y marihuana provenientes de Colombia, para grupos criminales que operaban en Limón y San José.

Precisamente, ese día, la Policía Judicial llevó a cabo la mayor operación de la historia del país, a la cual se le denominó “Traición”, y logró la captura de 29 de los miembros de la banda, que se suman a otros 9 detenidos desde 2021.

Cinco de estos fueron liberados el miércoles, luego de que se descartara que tuvieran una participación relevante en la operación de la estructura, mientras los restantes enfrentan una audiencia de medidas cautelares que se espera se prolongue por las próximas dos semanas.