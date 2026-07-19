¿Carreras conjuntas? Rector plantea modelo para integrar cursos entre universidades públicas

¿Se imagina que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) ofrezca una carrera en una región, pero que algunos de los cursos de esta sean impartidos por la Universidad Nacional (UNA)?

Precisamente﻿ en eso consiste una iniciativa de carreras conjuntas promovida por el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera.

"Estoy impulsando un modelo de carreras conjuntas para pensar, por ejemplo, que si el TEC va a dar carreras en el Sur, la Universidad Nacional se pueda encargar de los cursos de estudios generales, se pueda encargar de los cursos de idiomas, y entonces podamos pensar en mecanismos de redistribución a la luz de una mayor integración del Sistema (de Educación Superior Universitaria Estatal)", explicó el académico en entrevista con Teletica.com.

Se trata de una alternativa con la que el también rector de la Universidad Nacional busca promover una mayor articulación entre las casas de enseñanza, en un contexto en el que el Gobierno de la República ha propuesto congelar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2027.

Pero además, el planteamiento contempla parte de la reasignación de recursos que recientemente el Poder Ejecutivo ha exigido a los centros educativos para valorar un eventual incremento de cara al próximo año.

"Conare ha venido articulando el trabajo, pero es importante que avancemos hacia una mayor integración del sistema. Que integración no significa fusionar. Integración significa un trabajo más articulado para poder tener una mejor presencia en los territorios", subrayó Herrera.

El rector celebró que el 11 de junio pasado, por ejemplo, se anunció el primer Congreso Interuniversitario del Sistema, un espacio en el que se pretende abordar cómo transformar al Consejo de Rectores para convertirlo en "una plataforma real de integración de las universidades".

La idea, de acuerdo con el académico, es potenciar el trabajo articulado según las especialidades de los centros educativos y sus competencias, para una mejor oferta académica, en especial fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).