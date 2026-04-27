Lo más destacado
Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés en datos
Preguntas y respuestas: ¿Primeros movimientos en Alajuelense tras eliminación?
Rolando Fonseca a la Liga: “Fueron permisivos, por eso dura tan poco el éxito"
Así se juegan las semifinales del Clausura 2026
Liberia llega a semifinales y los números lo retratan como el mejor equipo de la segunda vuelta
Los liberianos se medirán con Saprissa en la semifinal del Clausura 2026
Este domingo, Liberia derrotó en casa a Alajuelense. Los tres puntos consolidaron en la tercera casilla al equipo de José Saturnino Cardozo, dejaron fuera de la segunda fase a los manudos y confirmaron que ninguna oncena llega a la ronda definitiva con mejor presente.
La segunda vuelta de los de la Ciudad Blanca ha sido casi perfecta. No pierden desde el 22 de febrero, cuando fueron derrotados por Cartaginés. A partir de ahí han disputado 10 cotejos: ganaron nueve y empataron uno.
Han sumado 28 de 30 puntos posibles, lo que representa un impresionante 93.3% de rendimiento.
En esa decena de juegos han marcado 17 goles a favor y solo recibido cuatro, para una diferencia de gol de +13.
“El equipo está bien, sólido, trabajan, están comprometidos con el proyecto y con la institución”, destacó Cardozo tras derrotar a la Liga.
El siguiente paso para Liberia es medirse con Saprissa. Es el segundo torneo seguido en que los liberianos llegan a estas instancias y el cruce ante los tibaseños no será sencillo.
El primer choque se disputará en el Edgardo Baltodano el domingo a las 4 p. m.
Resultados partido por partido:
- Liberia 1-0 Sporting (Local)
- Pérez Zeledón 1-1 Liberia (Visita)
- Liberia 1-0 Guanacasteca (Local)
- Cartaginés 1-2 Liberia (Visita)
- Liberia 1-0 Puntarenas (Local)
- Liberia 5-1 San Carlos (Local)
- Saprissa 1-2 Liberia (Visita)
- Liberia 1-0 Cartaginés (Local)
- Sporting 0-1 Liberia (Visita)
- Liberia 2-1 Alajuelense (Local)
Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés en datos
Luego de una fecha 18 en la que los clasificados a semifinales y sus posiciones se definieron en los últimos partidos de la jornada, repasamos los números de cada uno de los equipos que siguen con vida en la lucha por el cetro.
Herediano
Puntos: 38
Partidos ganados: 12
Partidos empatados: 2
Partidos perdidos: 4
Goles a favor: 26
Goles en contra: 10
Máximo anotador: Marcel Hernández (11)
Líder de atajadas: Danny Carvajal (10)
Saprissa
Puntos: 34
Partidos ganados: 10
Partidos empatados: 4
Partidos perdidos: 4
Goles a favor: 34
Goles en contra: 19
Máximo anotador: Tomás Rodríguez (5)
Líder de atajadas: Abraham Madriz (11)
Liberia
Puntos: 33
Partidos ganados: 10
Partidos empatados: 3
Partidos perdidos: 5
Goles a favor: 24
Goles en contra: 18
Máximo anotador: Cubo Torres (7)
Líder de atajadas: Anthony Monreal (24)
Preguntas y respuestas: ¿Primeros movimientos en Alajuelense tras eliminación?
El telón del torneo bajó para la Liga. Una vez se consumó la temprana eliminación de los manudos comenzaron las preguntas claves.
Aquí las preguntas y respuestas:
—¿Seguirá Óscar Ramírez?
Rolando Fonseca a la Liga: “Fueron permisivos, por eso dura tan poco el éxito"
Fiel a su estilo, el exfutbolista y comentarista Rolando Fonseca no tuvo reparo en analizar la eliminación de Alajuelense y los clubes que están en semifinales.
Fonseca destacó que "lo contrario al éxito es la negligencia, la raíz del fracaso, ser permisivo, Junta Directiva, gerentes, hasta el mismo técnico, pero como el técnico está por encima de la institución pasa todo esto...".
Desde el punto de vista de Rolando, a la Liga le faltó "congruencia y exigencia". "Fueron permisivos, por eso dura tan poco el éxito. No supieron manejar el éxito y al final no hay sinergia con la misma afición"
Eso sí, posteriormente, Fonseca expresó que este era un mensaje que servía también para los otros clubes.
Así se juegan las semifinales del Clausura 2026
Finalizada la fecha 18 de la fase regular del Clausura 2026, ya se conocen los cruces de semifinales.
Al final, la tabla dejó en el siguiente orden a los primeros cuatro: Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés.