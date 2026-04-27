Liberia llega a semifinales y los números lo retratan como el mejor equipo de la segunda vuelta

Este domingo, Liberia derrotó en casa a Alajuelense. Los tres puntos consolidaron en la tercera casilla al equipo de José Saturnino Cardozo, dejaron fuera de la segunda fase a los manudos y confirmaron que ninguna oncena llega a la ronda definitiva con mejor presente.

La segunda vuelta de los de la Ciudad Blanca ha sido casi perfecta. No pierden desde el 22 de febrero, cuando fueron derrotados por Cartaginés. A partir de ahí han disputado 10 cotejos: ganaron nueve y empataron uno.

Han sumado 28 de 30 puntos posibles, lo que representa un impresionante 93.3% de rendimiento.

En esa decena de juegos han marcado 17 goles a favor y solo recibido cuatro, para una diferencia de gol de +13.

“El equipo está bien, sólido, trabajan, están comprometidos con el proyecto y con la institución”, destacó Cardozo tras derrotar a la Liga.

El siguiente paso para Liberia es medirse con Saprissa. Es el segundo torneo seguido en que los liberianos llegan a estas instancias y el cruce ante los tibaseños no será sencillo.

El primer choque se disputará en el Edgardo Baltodano el domingo a las 4 p. m.

Resultados partido por partido:

Liberia 1-0 Sporting (Local)

Pérez Zeledón 1-1 Liberia (Visita)

Liberia 1-0 Guanacasteca (Local)

Cartaginés 1-2 Liberia (Visita)

Liberia 1-0 Puntarenas (Local)

Liberia 5-1 San Carlos (Local)

Saprissa 1-2 Liberia (Visita)

Liberia 1-0 Cartaginés (Local)

Sporting 0-1 Liberia (Visita)