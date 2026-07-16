Trump asistirá a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, confirma la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, informó este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", afirmó Leavitt durante una rueda de prensa.

La Albiceleste defenderá el título frente a España en una final inédita que se disputará este domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Si derrota a España, Argentina se convertirá en la primera selección en conquistar dos Mundiales consecutivos desde que el Brasil de Pelé ganó las ediciones de 1958 y 1962.



