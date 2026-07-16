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Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por pancarta sobre las Malvinas
Jugadores de Argentina celebran el triunfo con una pancarta reivindicativa de las Malvinas
Tuchel: "No me arrepiento" de su planteamiento ante Argentina
Scaloni: "Este grupo no deja de sorprenderme" tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026
Lautaro Martínez: "Lo soñé" tras marcar el gol que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026
Trump asistirá a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, confirma la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos estará presente este domingo en la inédita final entre España y Argentina.
Washington, Estados Unidos | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, informó este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", afirmó Leavitt durante una rueda de prensa.
La Albiceleste defenderá el título frente a España en una final inédita que se disputará este domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.
Si derrota a España, Argentina se convertirá en la primera selección en conquistar dos Mundiales consecutivos desde que el Brasil de Pelé ganó las ediciones de 1958 y 1962.
"Por la última de Leo": cómo el factor Messi explica la épica de Argentina
"¡Por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón!"…
Los hinchas argentinos han tenido un himno en este Mundial 2026 con el que han alentado por todos lados y en todos los momentos, hasta en los más difíciles.
Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por pancarta sobre las Malvinas
El gobierno británico instó a la FIFA a investigar a la selección argentina después de que algunos jugadores posaran con una pancarta en apoyo a las reivindicaciones de su país sobre las islas Malvinas/Falklands.
Argentina venció a Inglaterra por 2-1 en la semifinal de la Copa del Mundo disputada el miércoles en Atlanta.
Jugadores de Argentina celebran el triunfo con una pancarta reivindicativa de las Malvinas
Atlanta, Estados Unidos | Tras su victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de Argentina celebraron sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una pancarta que decía: "Las Malvinas son argentinas".
La reivindicación de la soberanía sobre este archipiélago del Atlántico Sur, que fue motivo de la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, estuvo presente en el contexto del intenso encuentro que la Albiceleste ganó con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo añadido.
Los futbolistas argentinos, que remontaron un marcador adverso, celebraron el triunfo frente a las tribunas, como ha sido habitual durante el torneo.
El suplente Giovani Lo Celso tomó la pancarta y, junto al defensor Lisandro Martínez, la exhibió junto al resto de sus compañeros.
Tuchel: "No me arrepiento" de su planteamiento ante Argentina
Atlanta, Estados Unidos | El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió la responsabilidad por la derrota 2-1 ante Argentina este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, aunque aseguró que no se arrepiente de la estrategia defensiva que terminó favoreciendo la remontada albiceleste.
"No me arrepiento", afirmó el técnico alemán tras ver cómo su equipo desperdiciaba la ventaja conseguida con el gol de Anthony Gordon en el minuto 55, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
"Estuvimos tan cerca... Pero no pudimos mantener el nivel después de marcar", reconoció.
Tras el tanto de Gordon, Inglaterra quedó replegada en su campo mientras Argentina asumía el control del partido. Tuchel intentó sostener la ventaja con el ingreso de tres defensores desde el banquillo.
Scaloni: "Este grupo no deja de sorprenderme" tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026
Atlanta, Estados Unidos | "Este grupo no deja de sorprenderme, la verdad", afirmó el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra este miércoles en las semifinales del Mundial 2026.
"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero después de esto ya es muy difícil", añadió en referencia a la final del domingo frente a España, que se disputará en East Rutherford, en las afueras de Nueva York.
"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", destacó el entrenador, quien también elogió el respaldo de la afición argentina.
"Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido", expresó.
Lautaro Martínez: "Lo soñé" tras marcar el gol que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026
Atlanta, Estados Unidos | Tras marcar el gol que le dio la victoria a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, un emocionado Lautaro Martínez aseguró que había soñado con convertir el tanto que selló el triunfo 2-1 sobre Inglaterra.
"Lo soñé. Le dije a Alexis Mac Allister que iba a hacer un gol", contó el Toro, nuevamente decisivo tras ingresar como suplente.
"En el banco le dije a Facundo Medina que iba a entrar y a marcar", agregó.
Apenas 11 minutos después de ingresar al campo, el delantero del Inter de Milán conectó de cabeza un preciso centro de Lionel Messi para completar otra memorable remontada de la selección argentina en Atlanta.