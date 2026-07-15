Jugadores de Argentina celebran el triunfo con una pancarta reivindicativa de las Malvinas

Atlanta, Estados Unidos | Tras su victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de Argentina celebraron sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una pancarta que decía: "Las Malvinas son argentinas".

La reivindicación de la soberanía sobre este archipiélago del Atlántico Sur, que fue motivo de la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, estuvo presente en el contexto del intenso encuentro que la Albiceleste ganó con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo añadido.

Los futbolistas argentinos, que remontaron un marcador adverso, celebraron el triunfo frente a las tribunas, como ha sido habitual durante el torneo.

El suplente Giovani Lo Celso tomó la pancarta y, junto al defensor Lisandro Martínez, la exhibió junto al resto de sus compañeros.

"Las Malvinas serán siempre argentinas", declaró después el mediocampista Leandro Paredes en declaraciones al canal Telefe, al ser consultado sobre la celebración.

"Me voy a guardar lo que pienso realmente" sobre lo que significa ganarle a Inglaterra, afirmó. "Pero es una emoción increíble por todo lo que genera. Sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá que la gente esté muy contenta".

En el ámbito político, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, había dicho antes del partido que "contra los ingleses siempre es algo más" y los calificó como "piratas usurpadores".

El partido de Atlanta se disputó 40 años después del recordado enfrentamiento de los cuartos de final del Mundial de 1986, en el que Diego Maradona marcó los goles conocidos como la Mano de Dios y el Gol del Siglo para eliminar 2-1 a Inglaterra.

En Argentina, aquella victoria fue interpretada como un desquite simbólico tras la Guerra de las Malvinas, en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

En la previa del encuentro, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pidió no mezclar la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra con aquel conflicto armado, que sigue presente en la memoria colectiva y en la simbología argentina, incluido el himno mundialista de la selección.

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón", dice la canción "La cuarta estrella", que los jugadores han cantado en el vestuario tras sus victorias.