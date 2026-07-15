Lo más destacado
Lautaro Martínez: "Lo soñé" tras marcar el gol que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026
Argentina se niega a perder: otra vez viene desde atrás y se clasifica a la final
Scaloni: "Este grupo no deja de sorprenderme" tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026
Lionel Scaloni elogió a sus jugadores y destacó el apoyo de la afición tras vencer a Inglaterra en semifinales.
Atlanta, Estados Unidos | "Este grupo no deja de sorprenderme, la verdad", afirmó el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra este miércoles en las semifinales del Mundial 2026.
"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero después de esto ya es muy difícil", añadió en referencia a la final del domingo frente a España, que se disputará en East Rutherford, en las afueras de Nueva York.
"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", destacó el entrenador, quien también elogió el respaldo de la afición argentina.
"Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido", expresó.
Argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo ante España, con el objetivo de conquistar el bicampeonato del mundo.
Lautaro Martínez: "Lo soñé" tras marcar el gol que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026
Atlanta, Estados Unidos | Tras marcar el gol que le dio la victoria a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, un emocionado Lautaro Martínez aseguró que había soñado con convertir el tanto que selló el triunfo 2-1 sobre Inglaterra.
"Lo soñé. Le dije a Alexis Mac Allister que iba a hacer un gol", contó el Toro, nuevamente decisivo tras ingresar como suplente.
"En el banco le dije a Facundo Medina que iba a entrar y a marcar", agregó.
Apenas 11 minutos después de ingresar al campo, el delantero del Inter de Milán conectó de cabeza un preciso centro de Lionel Messi para completar otra memorable remontada de la selección argentina en Atlanta.
Argentina se niega a perder: otra vez viene desde atrás y se clasifica a la final
Parece que Argentina tiene un guion: ponerse abajo en el marcador, llevar a sus fanáticos al borde del infarto y darle la vuelta a los partidos.
Este miércoles, ante Inglaterra, la Albiceleste siguió al pie de la letra su guion y vino desde atrás para ganar, porque los dirigidos por Lionel Scaloni se niegan a perder.
Lionel Messi y compañía van a la final del Mundial 2026 porque nunca bajan los brazos, porque cuando tienen todo en contra pueden mantener la calma y encontrar los caminos para festejar.
En un partido muy friccionado y sin emociones, apareció Anthony Gordon al minuto 55 y los europeos, con la ventaja, tomaron una decisión.