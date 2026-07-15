Scaloni: "Este grupo no deja de sorprenderme" tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos | "Este grupo no deja de sorprenderme, la verdad", afirmó el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra este miércoles en las semifinales del Mundial 2026.

"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero después de esto ya es muy difícil", añadió en referencia a la final del domingo frente a España, que se disputará en East Rutherford, en las afueras de Nueva York.

"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", destacó el entrenador, quien también elogió el respaldo de la afición argentina.

"Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido", expresó.

Argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo ante España, con el objetivo de conquistar el bicampeonato del mundo.



