Lautaro Martínez: "Lo soñé" tras marcar el gol que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos | Tras marcar el gol que le dio la victoria a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, un emocionado Lautaro Martínez aseguró que había soñado con convertir el tanto que selló el triunfo 2-1 sobre Inglaterra.

"Lo soñé. Le dije a Alexis Mac Allister que iba a hacer un gol", contó el Toro, nuevamente decisivo tras ingresar como suplente.

"En el banco le dije a Facundo Medina que iba a entrar y a marcar", agregó.

Apenas 11 minutos después de ingresar al campo, el delantero del Inter de Milán conectó de cabeza un preciso centro de Lionel Messi para completar otra memorable remontada de la selección argentina en Atlanta.

"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", recordó Martínez entre lágrimas.

"Este equipo sigue demostrando de qué está hecho", afirmó el atacante, al analizar cómo se desarrolló el partido tras el primer gol inglés.

"Se cansaron. Presionaron 60 minutos y no daban más cuando metieron el gol", señaló.

"Se metieron atrás y eso nos dio tranquilidad para tener la pelota. La cancha se hizo grande", concluyó.



