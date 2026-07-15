Argentina se niega a perder: otra vez viene desde atrás y se clasifica a la final

Parece que Argentina tiene un guion: ponerse abajo en el marcador, llevar a sus fanáticos al borde del infarto y darle la vuelta a los partidos.

Este miércoles, ante Inglaterra, la Albiceleste siguió al pie de la letra su guion y vino desde atrás para ganar, porque los dirigidos por Lionel Scaloni se niegan a perder.

Lionel Messi y compañía van a la final del Mundial 2026 porque nunca bajan los brazos, porque cuando tienen todo en contra pueden mantener la calma y encontrar los caminos para festejar.

En un partido muy friccionado y sin emociones, apareció Anthony Gordon al minuto 55 y los europeos, con la ventaja, tomaron una decisión.

Thomas Tuchel hizo cambios y encerró a su equipo para defenderse. Argentina se frotó las manos y empezó a atacar.

Al 85', Enzo Fernández empató y en el ambiente se respiraba que venía el segundo de los sudamericanos.

Al 90+2', Lautaro Martínez apareció en el área de Jordan Pickford y, de cabeza, envió a su selección a la final.

El siguiente rival será España, esta vez por el trofeo de la Copa del Mundo.