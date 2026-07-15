Tuchel: "No me arrepiento" de su planteamiento ante Argentina

Atlanta, Estados Unidos | El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió la responsabilidad por la derrota 2-1 ante Argentina este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, aunque aseguró que no se arrepiente de la estrategia defensiva que terminó favoreciendo la remontada albiceleste.

"No me arrepiento", afirmó el técnico alemán tras ver cómo su equipo desperdiciaba la ventaja conseguida con el gol de Anthony Gordon en el minuto 55, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

"Estuvimos tan cerca... Pero no pudimos mantener el nivel después de marcar", reconoció.

Tras el tanto de Gordon, Inglaterra quedó replegada en su campo mientras Argentina asumía el control del partido. Tuchel intentó sostener la ventaja con el ingreso de tres defensores desde el banquillo.

La presión albiceleste terminó dando resultado con los goles de Enzo Fernández, al minuto 85, y Lautaro Martínez, en el 90+2.

"Por supuesto que queríamos ir por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar", explicó.

"Nos mantuvimos en nuestro 4-4-2, pero cada vez nos volvimos más pasivos. No podíamos recuperar el balón ni conservar la posesión. Así que creo que no fue un problema estructural".

"No modificamos nada después del gol, pero el partido cambió por completo", consideró.

"Pasamos a una línea de cinco para cerrar los espacios por dentro y ser fuertes en el juego aéreo, porque justo después de nuestro gol, sin hacer cambios, concedimos demasiados centros y demasiadas ocasiones", agregó, en respuesta a las críticas.

"Pero no pasa nada. Entiendo que existan esas discusiones y, por supuesto, que haya millones de entrenadores después del partido que crean saberlo mejor", comentó.

"Por supuesto, la responsabilidad es del entrenador", afirmó.

"Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos rematar la faena".

"No me arrepiento de nada", concluyó.