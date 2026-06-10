Misha Villegas: ciberseguridad, voleibol y un gran sueño con la banda de Cedes Don Bosco

Mientras muchos jóvenes apenas intentan organizar sus horarios, Misha Villegas aprendió a convertir cada minuto de su día en una oportunidad para acercarse a sus sueños.

Son las 6:30 de la mañana y comienza una jornada que pocas personas podrían seguir. Entre clases, entrenamientos, cursos y ensayos, esta estudiante de duodécimo año de Cedes Don Bosco, en Concepción Arriba de Alajuelita, demuestra que la disciplina puede abrir caminos extraordinarios (ver video adjunto).

Su agenda está llena, pero también lo está su determinación.

Actualmente cursa la especialidad técnica de Ciberseguridad, una carrera que la reta constantemente y que ocupa buena parte de sus tardes. Sin embargo, cuando llega el recreo, mientras otros descansan, ella aprovecha cada espacio para estudiar y mantenerse al día con sus responsabilidades académicas.

Misha tiene una meta clara y sabe que alcanzarla requiere sacrificio. Por eso, los lunes por la noche asiste al curso de preparación para los exámenes de admisión de las universidades públicas, mientras que los viernes dedica sus noches al aprendizaje del inglés, una herramienta que considera fundamental para su futuro.

Al finalizar las clases técnicas, llega el momento de otra de sus grandes pasiones: el deporte. Misha es la capitana del equipo de voleibol del Comité de Deportes de San José, una responsabilidad que asume con liderazgo, compromiso y entrega dentro y fuera de la cancha.

Y cuando pareciera que el día ya no tiene más horas, aparece una pasión que la acompaña desde los 15 años: la música. Fue entonces cuando ingresó a la Banda de Cedes Don Bosco, donde encontró una familia, un espacio para crecer y una oportunidad para representar a Costa Rica. Hoy toca la flauta traversa y forma parte del grupo que viajará al prestigioso Desfile de las Rosas en el 2027.

Para lograrlo, los ensayos también ocupan un lugar importante en su agenda. Los sábados, desde las ocho de la mañana, se reúne con la banda para perfeccionar cada presentación. Y entre semana, busca cualquier espacio disponible para practicar y seguir mejorando.

Entre la tecnología, el deporte y la música, Misha demuestra que no existen límites cuando el compromiso es más fuerte que las excusas.