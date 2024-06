Caldosas dulces, ¿se atrevería a probarlas?

En Desamparados, un nuevo y delicioso antojo ha capturado la atención de los amantes de las golosinas: las caldosas dulces. Este innovador emprendimiento es obra de Denis Céspedes, de 41 años, quien ha transformado un platillo tradicional en una experiencia única y sorprendente.



Denis, conocido por su creatividad y espíritu emprendedor, concibió este negocio hace apenas cuatro meses. Las caldosas dulces son una variante inusual de las caldosas tradicionales, con un giro que ha encantado a todos quienes las han probado. Después de experimentar con diferentes recetas, Denis ofreció sus creaciones a familiares y vecinos, recibiendo una respuesta abrumadoramente positiva.



Lo más admirable de Denis es su generosidad y su deseo de ayudar a otros. Afirma que no desea patentar la idea porque quiere que otros emprendedores puedan replicarla y obtener un ingreso extra. Su visión trasciende el éxito personal: busca crear una comunidad de emprendedores que se beneficien mutuamente.



Céspedes no solo es un emprendedor talentoso, sino también una persona con una historia de superación notable. Hace 20 años, junto a su hermano, logró superar una condición de drogadicción extrema. Encontró refugio en el deporte y desde entonces ha utilizado su pasión por el freestyle con la pelota para mantenerse enfocado y saludable.



Los fines de semana, o cuando la situación se torna difícil, Denis realiza exhibiciones de freestyle en los semáforos de Desamparados. Estas presentaciones no solo le permiten ganar un ingreso extra, sino también inspirar a otros con su habilidad y determinación.



Si desea probar las deliciosas caldosas dulces de Denis Céspedes o contratarlas para un evento, puede comunicarse al número 7161-9115.