Sergio Ramos, Marcelo y otras estrellas: vea aquí el adelanto del nuevo documental de Keylor Navas

El tico celebra 20 años de carrera por todo lo alto.
Sergio Ramos, Marcelo, Bryan Ruíz, Christian Bolaños, entre otros exfutbolistas aparecerán en el nuevo documental de Keylor Navas.
El portero publicó en sus redes sociales el tráiler de su documental de 20 años de carrera.
La producción audiovisual tiene como título: 20K1: DIOS, FAMILIA, FÚTBOL.
“Aquí tienen el trailer del documental por mis 20 años como profesional. Estoy deseando que lo vean... Ya no queda nada!”, escribió el arquero.
La fecha de lanzamiento no se reveló.
Aquí puede ver el adelanto:
"Keylor, Keylor": Así vivió Navas la agónica remontada de Pumas
Keylor Navas y el Pumas vivían una pesadilla en Puebla, iban abajo 2-0, pero al 88' le dieron vuelta 2-3. Ahora el equipo del tico es segundo en la Liga MX.
El juego fue muy intenso y la televisora TV Azteca le hizo un seguimiento muy detallado a Navas de cómo vivió el partido.
Vea aquí el gol que le anotó Juan Pablo Vargas a Keylor Navas
El defensor Juan Pablo Vargas, jugador de Puebla, le marcó un gol a Keylor Navas, del Pumas.
Vargas concretó ante su compatriota por medio de la especialidad de la casa: de cabeza.
Esto dijo Keylor Navas tras eliminación en Concacaf: A los aficionados les gustó el mensaje
El portero Keylor Navas publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la eliminación del Pumas en Concacaf.
Navas escribió: "Toca levantarse y mirar hacia delante. Hay otros objetivos por los que luchar! Siempre con fe y ganas de mejorar. GOYA!".