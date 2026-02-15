Sergio Ramos, Marcelo y otras estrellas: vea aquí el adelanto del nuevo documental de Keylor Navas

Sergio Ramos, Marcelo, Bryan Ruíz, Christian Bolaños, entre otros exfutbolistas aparecerán en el nuevo documental de Keylor Navas.

El portero publicó en sus redes sociales el tráiler de su documental de 20 años de carrera.

La producción audiovisual tiene como título: 20K1: DIOS, FAMILIA, FÚTBOL.

“Aquí tienen el trailer del documental por mis 20 años como profesional. Estoy deseando que lo vean... Ya no queda nada!”, escribió el arquero.

La fecha de lanzamiento no se reveló.

Aquí puede ver el adelanto: