Keylor Navas y el Pumas se dejan duelo de ticos en México
El defensor Juan Pablo Vargas le marcó de cabeza al portero nacional.
El defensor Juan Pablo Vargas, del Puebla, le marcó un gol a Keylor Navas, del Pumas, en el triunfo del equipo universitario 2-3 en el duelo de ticos en México.
Vargas concretó ante su compatriota por medio de la especialidad de la casa: de cabeza a los 29 minutos.
En la acción, el zaguero se levantó en el centro del área y el remate fue imposible para Navas.
Eso sí, Keylor y el Pumas sonrieron al final porque lograron remontar y dejarse tres valiosos puntos.
Además de Vargas, Édgar Guerra (41') le anotó al tico. Por el cuadro de Keylor festejaron Guillermo Martínez (44'), Robert Morales (64') y Juninho (88')
Con este panorama, Pumas es segundo con 12 puntos, mientras Puebla está en la casilla número 13 con cinco unidades.
Aquí el gol de Juan Pablo Vargas a Keylor Navas:
El defensor Tico, Juan Pablo Vargas, le hizo este gol a su compatriota para darle la ventaja a La Franja. 🫣🇨🇷@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX | 🎽🆚🐾#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #PUEPUM | #J6 pic.twitter.com/hYnUdEgVVO— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 14, 2026
GOOOOL DE LA FRANJA@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX— Deporteros Mx (@MxDeporteros) February 14, 2026
29’⏱️ | ¡Goooooool del Puebla!— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 14, 2026
Juan Pablo Vargas se levantó por los aires y con un gran cabezazo manda el balón al fondo de las redes. ⬆️@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX | 🎽🆚🐾#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #PUEPUM | #J6