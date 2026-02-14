Keylor Navas y el Pumas se dejan duelo de ticos en México

El defensor Juan Pablo Vargas, del Puebla, le marcó un gol a Keylor Navas, del Pumas, en el triunfo del equipo universitario 2-3 en el duelo de ticos en México.

Vargas concretó ante su compatriota por medio de la especialidad de la casa: de cabeza a los 29 minutos.

En la acción, el zaguero se levantó en el centro del área y el remate fue imposible para Navas.

Eso sí, Keylor y el Pumas sonrieron al final porque lograron remontar y dejarse tres valiosos puntos.

Además de Vargas, Édgar Guerra (41') le anotó al tico. Por el cuadro de Keylor festejaron Guillermo Martínez (44'), Robert Morales (64') y Juninho (88')

Con este panorama, Pumas es segundo con 12 puntos, mientras Puebla está en la casilla número 13 con cinco unidades.

Aquí el gol de Juan Pablo Vargas a Keylor Navas:

GOOOOL DE LA FRANJA@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX



Gol de Juan Pablo Vargas que se estrena con la Franja, Keylor Navas nada pudo hacer y ya lo pierden los de Efraín Juárez.



¿Se irá del conjunto universitario? pic.twitter.com/p60Gnhl0l1 — Deporteros Mx (@MxDeporteros) February 14, 2026