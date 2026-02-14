EN VIVO
Keylor Navas y el Pumas se dejan duelo de ticos en México

El defensor Juan Pablo Vargas le marcó de cabeza al portero nacional.

Keylor Navas. Crédito: Facebook Pumas
Por Daniel Jiménez 13 de febrero de 2026, 20:54 PM

El defensor Juan Pablo Vargas, del Puebla, le marcó un gol a Keylor Navas, del Pumas, en el triunfo del equipo universitario 2-3 en el duelo de ticos en México.

Vargas concretó ante su compatriota por medio de la especialidad de la casa: de cabeza a los 29 minutos.

En la acción, el zaguero se levantó en el centro del área y el remate fue imposible para Navas.

Eso sí, Keylor y el Pumas sonrieron al final porque lograron remontar y dejarse tres valiosos puntos.

Además de Vargas, Édgar Guerra (41') le anotó al tico. Por el cuadro de Keylor festejaron Guillermo Martínez (44'), Robert Morales (64') y Juninho (88')

Con este panorama, Pumas es segundo con 12 puntos, mientras Puebla está en la casilla número 13 con cinco unidades.

Aquí el gol de Juan Pablo Vargas a Keylor Navas:

