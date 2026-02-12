Esto dijo Keylor Navas tras eliminación en Concacaf: A los aficionados les gustó el mensaje
Los Pumas quedaron fuera del torneo internacional.
El portero Keylor Navas publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la eliminación del Pumas en Concacaf.
Navas escribió: "Toca levantarse y mirar hacia delante. Hay otros objetivos por los que luchar! Siempre con fe y ganas de mejorar. GOYA!".
El posteo dejó ver el cariño que le tiene la afición de Pumas, muchos son de agradecimiento por estar en el equipo y lo que ha hecho recientemente.
Por ejemplo, Jesús Hernández le dijo que no se fuera del equipo, Connie Ma Al le escribió: "Te amamos capitán".
Navas es segundo en el ranking de tapadas de la Liga MX:
El tico figura con 22 tapadas, solo superado por Ricardo Gutiérrez, del Puebla.
Navas ha hecho 22 paradas y el Pumas ha recibido cuatro goles en tan solo cinco partidos.
Keylor y compañía son quintos en la Liga MX con nueve puntos en cinco partidos. Con un balance de dos triunfos y tres empates.
El siguiente reto del Pumas será este martes a las 7 p. m. ante San Diego de la MLS, en un choque de Concacaf.
La serie está 4-1 a favor del club de Estados Unidos. Los mexicanos buscarán darle vuelta y avanzar a octavos de final del torneo.