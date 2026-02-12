Esto dijo Keylor Navas tras eliminación en Concacaf: A los aficionados les gustó el mensaje

El portero Keylor Navas publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la eliminación del Pumas en Concacaf.

Navas escribió: "Toca levantarse y mirar hacia delante. Hay otros objetivos por los que luchar! Siempre con fe y ganas de mejorar. GOYA!".

El posteo dejó ver el cariño que le tiene la afición de Pumas, muchos son de agradecimiento por estar en el equipo y lo que ha hecho recientemente.

Por ejemplo, Jesús Hernández le dijo que no se fuera del equipo, Connie Ma Al le escribió: "Te amamos capitán".

Navas es segundo en el ranking de tapadas de la Liga MX:

El tico figura con 22 tapadas, solo superado por Ricardo Gutiérrez, del Puebla.

Navas ha hecho 22 paradas y el Pumas ha recibido cuatro goles en tan solo cinco partidos.

​Keylor y compañía son quintos en la Liga MX con nueve puntos en cinco partidos. Con un balance de dos triunfos y tres empates.

El siguiente reto del Pumas será este martes a las 7 p. m. ante San Diego de la MLS, en un choque de Concacaf.

La serie está 4-1 a favor del club de Estados Unidos. Los mexicanos buscarán darle vuelta y avanzar a octavos de final del torneo.