"Keylor, Keylor": Así vivió Navas la agónica remontada de Pumas

Keylor Navas y el Pumas vivían una pesadilla en Puebla, iban abajo 2-0, pero al 88' le dieron vuelta 2-3. Ahora el equipo del tico es segundo en la Liga MX.

El jugo fue muy intenso y la televisora TV Azteca le hizo un seguimiento muy detallado a Navas de cómo vivió el partido.

Como dato no menor, el defensor Juan Pablo Vargas, jugador de Puebla, le marcó un gol a Navas.

Aquí está el seguimiento:



Además de Juan Pablo Vargas, Édgar Guerra (41') le anotó al tico. Por el cuadro de Keylor festejaron Guillermo Martínez (44'), Robert Morales (64') y Juninho (88').



Con este panorama, Pumas es segundo con 12 puntos, mientras Puebla está en la casilla número 13 con cinco unidades.

