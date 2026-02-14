Vea aquí el gol que le anotó Juan Pablo Vargas a Keylor Navas

El defensor Juan Pablo Vargas, jugador de Puebla, le marcó un gol a Keylor Navas, del Pumas.

Vargas concretó ante su compatriota por medio de la especialidad de la casa: de cabeza.

El saque de esquina se fue largo, pero mantuvieron la posesión de la pelota y lanzaron un nuevo centro que aprovechó Vargas al 29'.

El zaguero se elevó en el área y con un cabezazo venció al tico, que poco pudo hacer para evitar el tanto.

El juego está en desarrollo, pero ya lo gana el Puebla 2-1 ante el Pumas a los 45 minutos.

GOOOOL DE LA FRANJA@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX



Gol de Juan Pablo Vargas que se estrena con la Franja, Keylor Navas nada pudo hacer y ya lo pierden los de Efraín Juárez.



¿Se irá del conjunto universitario? pic.twitter.com/p60Gnhl0l1 — Deporteros Mx (@MxDeporteros) February 14, 2026