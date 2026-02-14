Vea aquí el gol que le anotó Juan Pablo Vargas a Keylor Navas
Duelo de ticos en México.
El defensor Juan Pablo Vargas, jugador de Puebla, le marcó un gol a Keylor Navas, del Pumas.
Vargas concretó ante su compatriota por medio de la especialidad de la casa: de cabeza.
El saque de esquina se fue largo, pero mantuvieron la posesión de la pelota y lanzaron un nuevo centro que aprovechó Vargas al 29'.
El zaguero se elevó en el área y con un cabezazo venció al tico, que poco pudo hacer para evitar el tanto.
El juego está en desarrollo, pero ya lo gana el Puebla 2-1 ante el Pumas a los 45 minutos.
El defensor Tico, Juan Pablo Vargas, le hizo este gol a su compatriota para darle la ventaja a La Franja. 🫣🇨🇷@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX | 🎽🆚🐾#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #PUEPUM | #J6 pic.twitter.com/hYnUdEgVVO— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 14, 2026
GOOOOL DE LA FRANJA@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX— Deporteros Mx (@MxDeporteros) February 14, 2026
Gol de Juan Pablo Vargas que se estrena con la Franja, Keylor Navas nada pudo hacer y ya lo pierden los de Efraín Juárez.
¿Se irá del conjunto universitario? pic.twitter.com/p60Gnhl0l1
29’⏱️ | ¡Goooooool del Puebla!— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 14, 2026
Juan Pablo Vargas se levantó por los aires y con un gran cabezazo manda el balón al fondo de las redes. ⬆️@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX | 🎽🆚🐾#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #PUEPUM | #J6