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"Y así querían ir al Mundial": aficionados se hacen sentir ante goleada de La Sele
Fernando Batista: "Un partido como estos no le gusta a nadie"
Jordania e Irán desnudaron una Selección Nacional que necesita mucho trabajo
Goleados y humillados: La Sele mostró una triste imagen ante Irán
Hombre a hombre: una Selección Nacional para el olvido dejó pocos aspectos positivos
Ranking FIFA se suma a las preocupaciones de la Selección Nacional
El puesto que ocupe la Tricolor definirá el camino del equipo patrio rumbo al Mundial 2030.
Quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y la triste presentación ante Jordania e Irán son parte de las grandes preocupaciones del fútbol costarricense.
Pero hay que sumar una más: el ranking FIFA.
Actualmente, el equipo que Fernando Batista ha dirigido en dos ocasiones se ubica en la casilla 51, por detrás de Uzbekistán (50) y Venezuela (49).
Con dos partidos más antes del Mundial, ante Colombia e Inglaterra, es de esperarse que los ticos pierdan posiciones, más porque varios de sus rivales en Concacaf sí jugarán la cita mundialista y sumarán puntos, mientras los futbolistas costarricenses ven los partidos por televisión.
Cabe recordar que la posición en el escalafón marcará el camino de Costa Rica en la siguiente eliminatoria.
Hace un año, en abril de 2025, la Selección Nacional estaba en el puesto 54; logró subir al 40 en julio y luego vino el desplome tras la última fase del torneo hacia la Copa del Mundo de este año.
Los últimos cuatro años, luego de Catar 2022, han sido complicados para el equipo patrio, y el tiempo apremia porque la siguiente eliminatoria está a la vuelta de la esquina.
"Y así querían ir al Mundial": aficionados se hacen sentir ante goleada de La Sele
La Selección Nacional cayó goleada 5-0 ante la mundialista Irán en Turquía. El juego generó múltiples cuestionamientos de prensa y afición.
En Instagram, en el postero del final del compromiso, el usuario Deinervss comentó: "Y así querían ir al Mundial".
Bryan_tico publicó: "¿Por qué no me convocan?" _zurdo_12_ dijo "la peor selección".
Fernando Batista: "Un partido como estos no le gusta a nadie"
El seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, se mostró dolido tras la derrota por goleada 5-0 ante Irán en Turquía.
Estas fueron las declaraciones de Batista suministradas por el departamento de prensa de la Federación:
Jordania e Irán desnudaron una Selección Nacional que necesita mucho trabajo
La goleada que Irán le propinó a la Selección Nacional este martes es solo un paso más de un equipo patrio que viene en caída libre. Los primeros dos partidos de Fernando Batista como entrenador desnudan un equipo que necesita mucho trabajo.
El 13 de octubre pasado la Tricolor le ganó en La Sabana a Nicaragua por marcador de 4-1, en lo que, viendo hacia atrás, parece un espejismo.
Hace cuatro años, cuando Costa Rica se impuso en el repechaje a Nueva Zelanda para sellar el boleto a Catar 2022, el país celebraba, pero la Selección Nacional no mejoraba.
Luego de venir de la Copa del Mundo con 11 goles en contra, mucho se habló del cambio generacional, de que era el momento de dar un golpe de timón.
Goleados y humillados: La Sele mostró una triste imagen ante Irán
La Selección Nacional nos sigue llevando por el camino de la humillación internacional. No bastó con el golpazo de no ir al Mundial si no que este partido ante Irán refleja todo lo que está mal en el fútbol tico.
La dosis de realidad fue alta en la goleada 5-0 frente a los iraníes. La Sele sufrió, no tocó la pelota, no tuvo una idea, lució sin equilibrio y desorientada, hay que ser honestos: Costa Rica no tiene nada de nada, nadita...
Hay que poner sobre el tapete qué se está haciendo para regresar al alto nivel y qué se ha hecho luego del fracaso histórico de no clasificar al Mundial más inclusivo de la historia con 48 selecciones.
Hombre a hombre: una Selección Nacional para el olvido dejó pocos aspectos positivos
La Selección Nacional de Fernando Batista mostró pocas cosas positivas al caer 5-0 ante Irán.
Analizamos el hombre a hombre.
Patrick Sequeira: Se fue al banquillo tras 45 minutos con cuatro goles en contra. Nada pudo hacer en ninguno.
Gerald Taylor: Irán hizo fiesta por su banda. Su aporte ofensivo fue el habitual.