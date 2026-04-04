Ranking FIFA se suma a las preocupaciones de la Selección Nacional

Quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y la triste presentación ante Jordania e Irán son parte de las grandes preocupaciones del fútbol costarricense.

Pero hay que sumar una más: el ranking FIFA.

Actualmente, el equipo que Fernando Batista ha dirigido en dos ocasiones se ubica en la casilla 51, por detrás de Uzbekistán (50) y Venezuela (49).

Con dos partidos más antes del Mundial, ante Colombia e Inglaterra, es de esperarse que los ticos pierdan posiciones, más porque varios de sus rivales en Concacaf sí jugarán la cita mundialista y sumarán puntos, mientras los futbolistas costarricenses ven los partidos por televisión.

Cabe recordar que la posición en el escalafón marcará el camino de Costa Rica en la siguiente eliminatoria.

Hace un año, en abril de 2025, la Selección Nacional estaba en el puesto 54; logró subir al 40 en julio y luego vino el desplome tras la última fase del torneo hacia la Copa del Mundo de este año.

Los últimos cuatro años, luego de Catar 2022, han sido complicados para el equipo patrio, y el tiempo apremia porque la siguiente eliminatoria está a la vuelta de la esquina.