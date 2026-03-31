Hombre a hombre: una Selección Nacional para el olvido dejó pocos aspectos positivos

La Selección Nacional de Fernando Batista mostró pocas cosas positivas al caer 5-0 ante Irán.

Analizamos el hombre a hombre.

Patrick Sequeira: Se fue al banquillo tras 45 minutos con cuatro goles en contra. Nada pudo hacer en ninguno.

Gerald Taylor: Irán hizo fiesta por su banda. Su aporte ofensivo fue el habitual.

Juan Pablo Vargas: Superado en su zona. Le costó la velocidad de los rivales.

Guillermo Villalobos: Sin respuestas ante los embates de los atacantes rivales. Se vio lento y torpe en la marca.

Jorkaeff Azofeifa: En defensa quedó debiendo. En ataque también.

Orlando Galo: Era el llamado a cortar y a iniciar las ofensivas de la Tricolor. No logró dominar su zona y el balón no salía limpio cuando lo tenía.

Jefferson Brenes: Desaparecido.

Andrey Soto: Lo intentó al ataque, pero se complicó al jugar siempre en inferioridad numérica.

Warren Madrigal: Intentó desbordar y ser profundo, pero no lo logró.

Josimar Alcócer: Su velocidad no pesó, ya que los iraníes la igualaron. Poco pudo hacer.

Andy Rojas: No recibió con ventaja, pero tampoco logró generarse espacios para hacerse sentir en la defensa de Irán.

Kevin Chamorro: Nada pudo hacer en el quinto gol.

Jeyland Mitchell: Puso fuerza física, pero no mucho más.

Fernán Faerron: Entró fuerte para cortar los avances.

Haxzel Quirós: La situación en la banda mejoró con su presencia.

Aarón Salazar: Otro que entró a tratar de detener la avalancha. Al menos no desentonó.

Carlos Mora: Su velocidad natural no le alcanzó ante rivales igual o más rápidos.

Álvaro Zamora: Intentó desde fuera del área; eso fue más que lo mostrado por otros atacantes.

Jewison Bennette: Regresó a La Sele y sumó minutos por primera vez en mucho tiempo.