"Y así querían ir al Mundial": aficionados se hacen sentir ante goleada de La Sele

La Selección Nacional cayó goleada 5-0 ante la mundialista Irán en Turquía. El juego generó múltiples cuestionamientos de prensa y afición.

En Instagram, en el postero del final del compromiso, el usuario Deinervss comentó: "Y así querían ir al Mundial".

Bryan_tico publicó: "¿Por qué no me convocan?" _zurdo_12_ dijo "la peor selección".

Además, en el medio tiempo, cuando la Tricolor iba 4-0 abajo en el marcador, en el poste en Facebook los hinchas también comentaron:

Christian Flores comentó: "Ya decía yo por que no IRÁN al mundial xD"; Jose Alvarez Escobar publicó: "Ya se va viendo la mano del profe".



Pablo Camacho dejó su análisis: "El que no acepte que el futbol nacional está en crisis no sabe nada de fútbol entonces... y lo peor es que no se ve punto de mejora".