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Ranking FIFA se suma a las preocupaciones de la Selección Nacional
Fernando Batista: "Un partido como estos no le gusta a nadie"
"Y así querían ir al Mundial": aficionados se hacen sentir ante goleada de La Sele
El posteo en el que la Federación informó sobre el final del partido se llenó de cuestionamientos.
La Selección Nacional cayó goleada 5-0 ante la mundialista Irán en Turquía. El juego generó múltiples cuestionamientos de prensa y afición.
En Instagram, en el postero del final del compromiso, el usuario Deinervss comentó: "Y así querían ir al Mundial".
Bryan_tico publicó: "¿Por qué no me convocan?" _zurdo_12_ dijo "la peor selección".
Además, en el medio tiempo, cuando la Tricolor iba 4-0 abajo en el marcador, en el poste en Facebook los hinchas también comentaron:
Christian Flores comentó: "Ya decía yo por que no IRÁN al mundial xD"; Jose Alvarez Escobar publicó: "Ya se va viendo la mano del profe".
Pablo Camacho dejó su análisis: "El que no acepte que el futbol nacional está en crisis no sabe nada de fútbol entonces... y lo peor es que no se ve punto de mejora".
Ranking FIFA se suma a las preocupaciones de la Selección Nacional
Quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y la triste presentación ante Jordania e Irán son parte de las grandes preocupaciones del fútbol costarricense.
Pero hay que sumar una más: el ranking FIFA.
Actualmente, el equipo que Fernando Batista ha dirigido en dos ocasiones se ubica en la casilla 51, por detrás de Uzbekistán (50) y Venezuela (49).
Con dos partidos más antes del Mundial, ante Colombia e Inglaterra, es de esperarse que los ticos pierdan posiciones, más porque varios de sus rivales en Concacaf sí jugarán la cita mundialista y sumarán puntos, mientras los futbolistas costarricenses ven los partidos por televisión.
Fernando Batista: "Un partido como estos no le gusta a nadie"
El seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, se mostró dolido tras la derrota por goleada 5-0 ante Irán en Turquía.
Estas fueron las declaraciones de Batista suministradas por el departamento de prensa de la Federación: