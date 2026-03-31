Fernando Batista: "Un partido como estos no le gusta a nadie"

El seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, se mostró dolido tras la derrota por goleada 5-0 ante Irán en Turquía.

Estas fueron las declaraciones de Batista suministradas por el departamento de prensa de la Federación:

Análisis de la goleada 5-0 ante Irán: La realidad es que no nos salió nada de lo que habíamos planificado y trabajado. Lógicamente, en el poco tiempo de trabajo cambiamos el sistema, quisimos jugar con nuestro sistema para ver jugadores.

Yo no pongo excusa, estaban los compromisos (ante Jordania e Irán) y a los jugadores los conocimos el miércoles. No salió nada en este segundo partido, uno lo toma para evaluar y el conocimiento fue el miércoles pasado con casi la mayoría.

Hicimos un partido maso menos aceptable el primero y uno muy malo el segundo, jugamos un primer tiempo donde no salió lo que habíamos pensado, pero esto recién empieza, hay que mirar hacia adelante y trabajar mucho, hay que mirar muchos jugadores.

Nos duele perder por esta diferencia, pero en estos días que iniciamos el proceso también se pueden sacar muchas evaluaciones, estamos tristes, dolidos, con bronca, pero vamos a trabajar mucho.

Aprendizaje: De todos los partidos aprende, hasta cuando el resultado es positivo. Hay que jugar a alta intensidad, el rival físicamente fue superior a nosotros y desde lo futbolístico también, en selección todos los partidos hay que jugarlos 100%, no podemos jugarlos desconcentrados, sin actitud, sin intensidad.

Tenemos que jugar cuando tenemos la pelota y esta clase de partidos te dan esa clase de golpe que te hace reaccionar, te hace trabajar y para eso estamos. Lo único que puedo decir es que estoy con bronca, pero con mucho trabajo por delante.

Conclusiones de la gira por Turquía: La evaluación la vamos hacer tranquilos con el cuerpo técnico, recién terminamos. En cuanto a los sistemas, hay que ver los jugadores que se pueden adaptar a lo que vos querés. A veces podés poner muchos sistemas, pero cuando no tenés agresividad o se llega tarde a los segundos balones, eso es lo que hay que mejorar, y eso es con trabajo.

Qué viene: Seguir trabajando, mirar para adelante, en junio que tenemos partidos para preparar lo que viene que es a partir de setiembre y octubre que es la Liga de Naciones, seguir viendo jugadores, el proceso empezó hace 15 días.

Lógicamente, un partido como estos no le gusta a nadie, pero la realidad es que tenemos que estar tranquilos con los pies sobre la tierra, no tenemos que volvernos locos y trabajar hacia adelante.