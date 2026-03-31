Lo más destacado
Ranking FIFA se suma a las preocupaciones de la Selección Nacional
Jordania e Irán desnudaron una Selección Nacional que necesita mucho trabajo
"Y así querían ir al Mundial": aficionados se hacen sentir ante goleada de La Sele
Goleados y humillados: La Sele mostró una triste imagen ante Irán
Fernando Batista: "Un partido como estos no le gusta a nadie"
Esto fue todo lo que dijo el seleccionador nacional tras la goleada frente a Irán.
El seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, se mostró dolido tras la derrota por goleada 5-0 ante Irán en Turquía.
Estas fueron las declaraciones de Batista suministradas por el departamento de prensa de la Federación:
Análisis de la goleada 5-0 ante Irán: La realidad es que no nos salió nada de lo que habíamos planificado y trabajado. Lógicamente, en el poco tiempo de trabajo cambiamos el sistema, quisimos jugar con nuestro sistema para ver jugadores.
Yo no pongo excusa, estaban los compromisos (ante Jordania e Irán) y a los jugadores los conocimos el miércoles. No salió nada en este segundo partido, uno lo toma para evaluar y el conocimiento fue el miércoles pasado con casi la mayoría.
Hicimos un partido maso menos aceptable el primero y uno muy malo el segundo, jugamos un primer tiempo donde no salió lo que habíamos pensado, pero esto recién empieza, hay que mirar hacia adelante y trabajar mucho, hay que mirar muchos jugadores.
Nos duele perder por esta diferencia, pero en estos días que iniciamos el proceso también se pueden sacar muchas evaluaciones, estamos tristes, dolidos, con bronca, pero vamos a trabajar mucho.
Aprendizaje: De todos los partidos aprende, hasta cuando el resultado es positivo. Hay que jugar a alta intensidad, el rival físicamente fue superior a nosotros y desde lo futbolístico también, en selección todos los partidos hay que jugarlos 100%, no podemos jugarlos desconcentrados, sin actitud, sin intensidad.
Tenemos que jugar cuando tenemos la pelota y esta clase de partidos te dan esa clase de golpe que te hace reaccionar, te hace trabajar y para eso estamos. Lo único que puedo decir es que estoy con bronca, pero con mucho trabajo por delante.
Conclusiones de la gira por Turquía: La evaluación la vamos hacer tranquilos con el cuerpo técnico, recién terminamos. En cuanto a los sistemas, hay que ver los jugadores que se pueden adaptar a lo que vos querés. A veces podés poner muchos sistemas, pero cuando no tenés agresividad o se llega tarde a los segundos balones, eso es lo que hay que mejorar, y eso es con trabajo.
Qué viene: Seguir trabajando, mirar para adelante, en junio que tenemos partidos para preparar lo que viene que es a partir de setiembre y octubre que es la Liga de Naciones, seguir viendo jugadores, el proceso empezó hace 15 días.
Lógicamente, un partido como estos no le gusta a nadie, pero la realidad es que tenemos que estar tranquilos con los pies sobre la tierra, no tenemos que volvernos locos y trabajar hacia adelante.
Ranking FIFA se suma a las preocupaciones de la Selección Nacional
Quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y la triste presentación ante Jordania e Irán son parte de las grandes preocupaciones del fútbol costarricense.
Pero hay que sumar una más: el ranking FIFA.
Actualmente, el equipo que Fernando Batista ha dirigido en dos ocasiones se ubica en la casilla 51, por detrás de Uzbekistán (50) y Venezuela (49).
Con dos partidos más antes del Mundial, ante Colombia e Inglaterra, es de esperarse que los ticos pierdan posiciones, más porque varios de sus rivales en Concacaf sí jugarán la cita mundialista y sumarán puntos, mientras los futbolistas costarricenses ven los partidos por televisión.
Jordania e Irán desnudaron una Selección Nacional que necesita mucho trabajo
La goleada que Irán le propinó a la Selección Nacional este martes es solo un paso más de un equipo patrio que viene en caída libre. Los primeros dos partidos de Fernando Batista como entrenador desnudan un equipo que necesita mucho trabajo.
El 13 de octubre pasado la Tricolor le ganó en La Sabana a Nicaragua por marcador de 4-1, en lo que, viendo hacia atrás, parece un espejismo.
Hace cuatro años, cuando Costa Rica se impuso en el repechaje a Nueva Zelanda para sellar el boleto a Catar 2022, el país celebraba, pero la Selección Nacional no mejoraba.
Luego de venir de la Copa del Mundo con 11 goles en contra, mucho se habló del cambio generacional, de que era el momento de dar un golpe de timón.
"Y así querían ir al Mundial": aficionados se hacen sentir ante goleada de La Sele
La Selección Nacional cayó goleada 5-0 ante la mundialista Irán en Turquía. El juego generó múltiples cuestionamientos de prensa y afición.
En Instagram, en el postero del final del compromiso, el usuario Deinervss comentó: "Y así querían ir al Mundial".
Bryan_tico publicó: "¿Por qué no me convocan?" _zurdo_12_ dijo "la peor selección".
Goleados y humillados: La Sele mostró una triste imagen ante Irán
La Selección Nacional nos sigue llevando por el camino de la humillación internacional. No bastó con el golpazo de no ir al Mundial si no que este partido ante Irán refleja todo lo que está mal en el fútbol tico.
La dosis de realidad fue alta en la goleada 5-0 frente a los iraníes. La Sele sufrió, no tocó la pelota, no tuvo una idea, lució sin equilibrio y desorientada, hay que ser honestos: Costa Rica no tiene nada de nada, nadita...
Hay que poner sobre el tapete qué se está haciendo para regresar al alto nivel y qué se ha hecho luego del fracaso histórico de no clasificar al Mundial más inclusivo de la historia con 48 selecciones.