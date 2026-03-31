Goleados y humillados: La Sele mostró una triste imagen ante Irán
Irán le mostró a la Tricolor lo alejada que está de competir a nivel internacional.
La Selección Nacional nos sigue llevando por el camino de la humillación internacional. No bastó con el golpazo de no ir al Mundial si no que este partido ante Irán refleja todo lo que está mal en el fútbol tico.
La dosis de realidad fue alta en la goleada 5-0 frente a los iraníes. La Sele sufrió, no tocó la pelota, no tuvo una idea, lució sin equilibrio y desorientada, hay que ser honestos: Costa Rica no tiene nada de nada, nadita...
Hay que poner sobre el tapete qué se está haciendo para regresar al alto nivel y qué se ha hecho luego del fracaso histórico de no clasificar al Mundial más inclusivo de la historia con 48 selecciones.
Ali Gholizadeh (11'), Mehdi Taremi (18' y 33'), Mohammad Mohebbi (31') y Mehdi Ghayedi (54') marcaron para los iraníes.
Los rivales de la Tricolor fueron más veloces, más inteligentes con el balón, presionaron más y claro... ya saben a lo que juegan. No por casualidad están en el Grupo G del Mundial y enfrentarán a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.
Si bien esto es un nuevo proceso con el segundo partido de la era del argentino Fernando Batista queda clarísimo que hay muchísimo, pero muchísimo trabajo por delante.
Batista presentó un 11 con cambios en relación a la alineación frente a Jordania (2-2).
La Tricolor salió con Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Jorkaeff Azofeifa; Orlando Galo, Jefferson Brenes, Andrey Soto, Warren Madrigal, Josimar Alcócer, Andy Rojas.
Para el segundo tiempo ingresaron Kevin Chamorro, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Haxzel Quirós, Aarón Salazar y Carlos Mora.
El juego se realizó en una cancha aledaña al Mardan Sports Complex, debido a todo un protocolo de seguridad por la presencia del príncipe de Jordania y personalidades del fútbol mundial como Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Goles de Irán:
No hay quinto malo pic.twitter.com/lXEIMkctEp— TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026
¿Quién pidió banano? pic.twitter.com/JCQtYTtF4H— TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026
El tercero ¡Nos están despedazando! pic.twitter.com/rmdw8phpJN— TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026
Irán anota el segundo ante Costa Rica pic.twitter.com/L6zarRUW83— TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026
Dando lástima, una vez más pic.twitter.com/fZvr0Ndc63— TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026